Um homem, de 31 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro na madrugada desta segunda-feira (8/4), no bairro Bandeirantes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Antes do crime, o homem estava em uma distribuidora de bebidas no bairro Eldorado. Segundo uma testemunha, homens encapuzados apareceram no estabelecimento, renderam a vítima, a colocaram dentro do porta-malas de um veículo e fugiram sentido BR-040.

Logo depois, o veículo foi encontrado na rua Emboabas, no bairro Bandeirantes, com o corpo da vítima com ferimentos de disparo de arma de fogo no braço e tórax.

De acordo com a polícia, o homem tem passagens por homicídio tentado, tráfico, receptação, lesão corporal, ameaça e roubo.

A distribuidora de bebidas, onde a vítima foi rendida, tem câmeras de segurança. O caso será investigado.