Um homem, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto jogava bola na noite dessa quinta-feira (4/4), no bairro Milanez, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava participando de um jogo de futebol quando dois homens em uma moto se aproximaram e o garupa efetuou diversos disparos de arma de fogo. Depois do crime, a dupla fugiu.

A mãe da vítima contou à Polícia Militar que o filho devia dinheiro para um traficante de Ribeirão das Neves e não pagou parte do valor combinado.

Populares ainda informaram aos militares que o mandante do crime seria o chefe do tráfico do bairro Milanês, que, mesmo preso, ficou insatisfeito com a vítima depois que ela passou a vender drogas na região e ordenou a morte do homem.

O homem foi baleado na cabeça. A perícia foi acionada e recolheu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Um suspeito, de 24 anos, foi identificado, mas ainda não foi localizado.