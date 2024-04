Neste fim de semana sete centros de saúde ficarão abertos para atender, prioritariamente, pessoas com sintomas das arboviroses dengue, chikungunya e zika. As unidades Vera Cruz, na Região Leste, São Paulo e Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste, Floramar, na Região Norte, Santa Terezinha, na Pampulha, além de Rio Branco e Jardim Europa, em Venda Nova funcionarão das 7h às 19h, no sábado (6/4) e no domingo (7/4).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que não haverá aplicação de vacinas nesses dias.

A PBH ressalta que a Secretaria Municipal de Saúde monitora sistematicamente a demanda de atendimento da cidade. A partir disso, determina a quantidade de unidades disponíveis para o atendimento da população.

Considerando os dados de 9 e 10 de março, foram 3.028 pessoas assistidas em centros de saúde da cidade. Já entre 30 e 31 de março foram registrados 1.775 atendimentos. Uma diminuição de 41% na busca por cuidados médicos. O Executivo Municipal destaca que, se necessário, mais equipamentos podem ser abertos novamente.

Para garantir a assistência nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Noroeste, durante o fim de semana os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs) seguem funcionando. Sem a necessidade de agendamento prévio, esses locais oferecem cuidado às pessoas com sintomas como febre, dor no corpo e de cabeça, especialmente atrás dos olhos, além de manchas vermelhas na pele. Já os atendimentos da regional Oeste estão mantidos no hospital temporário.

Como um reforço nos atendimentos das pessoas sintomáticas, há ainda um outro hospital temporário na regional Venda Nova e um hospital de campanha, que funciona na regional Norte da capital. Também seguem abertas as Unidades de Reposição Volêmica (URVs) nas regiões do Barreiro, Centro-Sul e Noroeste que recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde, CAAs e UPAs, e que precisam de hidratação venosa e assistência contínua.

O endereço dos centros de saúde, dos CAAs, hospitais temporários e de campanha, além das URVs, assim como o horário de funcionamento de cada uma dessas unidades, pode ser verificado no portal da PBH.