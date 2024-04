A BR-381, a rodovia Fernão Dias, tem ao menos dois pontos de interdição devido a acidente e incêndio na manhã desta sexta-feira (5/4).

A faixa da esquerda, no km 905, em Cambuí, no Sul de Minas, sentido São Paulo, está interditada por causa de uma batida seguida de tombamento. A colisão entre dois caminhões aconteceu na noite dessa quinta-feira (4/4). No choque dos veículos, um deles tombou na pista e espalhou carga na rodovia. Ninguém ficou ferido.





Na manhã de hoje, equipes da Arteris seguem no local para fazer transbordo de carga e remoção do caminhão tombado.

A pista sentido São Paulo está com lentidão de 1 km.

Incêndio

No km 524, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a faixa da direita e o acostamento estão fechados no sentido São Paulo devido a um incêndio em uma carreta.

O veículo, carregado de ferro gusa, pegou fogo por volta das 2h da madrugada. O motorista conseguiu sair de dentro da cabine e não ficou ferido.

Equipes da Arteris, concessionária da pista, estão no local para fazer a remoção do veículo da rodovia. O trânsito flui sem retenções no local.