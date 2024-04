A forte chuva que caiu na noite dessa quinta-feira (4/4) em Montes Claros, no Norte de Minas, causou alagamentos, desabamentos, quedas de árvores e deixou pessoas ilhadas.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 45 ocorrências em diversos bairros, sendo os mais afetados os bairros Independência, São José, Santa Rita, Santos Reis e Distrito Industrial. Os militares foram chamados 30 vezes para ocorrências relacionadas a inundação e alagamento, seis relacionadas a desabamento, seis relacionadas a salvamento de pessoas em residências inundadas, duas relacionadas a corte de árvores e uma relacionada a salvamento de pessoa ilhada.

Seis equipes dos militares atuaram desentupindo bueiros obstruídos e ralos, retirando pessoas do interior de residências e com a utilização de equipamento apropriados, auxiliou na retirada da água do interior de várias casas.

Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências de alagamentos, desabamentos, pessoas ilhadas e quedas de árvores CBMMG

No início da madrugada de hoje, mãe e três filhos ficaram ilhados dentro de casa devido a cheia de um rio em função da chuva repentina no bairro Distrito Industrial. Os bombeiros encontraram a rua de acesso à residência inundada e com forte correnteza. A residência ficou cercada pelas águas com profundidade de 1,2 metros.

A família foi equipada com coletes salva-vidas e guiados pelos militares até local seguro. Todos foram resgatados e passam bem.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram atendidas diversas ocorrências de inundação, cerca de dez pessoas ficaram desalojadas e encaminhadas para casas de parentes. Uma pessoa precisou ser conduzida por terceiros à Unidade Hospitalar.