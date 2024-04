A foto da menina desaparecida com símbolo na testa circulava em redes sociais

A menina de 6 anos, moradora de Uberaba, no Triângulo Mineiro, desaparecida desde dezembro de 2023, foi encontrada em São Thomé das Letras, no Sul de Minas, pela Polícia Civil do estado. Ela estava na companhia da mãe e da avó materna.

De acordo com o delegado Cyro Outeiro, responsável pelas investigações, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando o paradeiro da criança.

#PCMG localiza menina, de 6 anos, nessa quarta (4/4), em São Tomé das Letras. O desaparecimento da criança foi registrado em dezembro de 2023 em Uberaba. Ela foi encontrada na companhia da mãe e da avó materna. As investigações prosseguem+ pic.twitter.com/eUGv5PHdX8 — Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) (@pcmgoficial) April 4, 2024

“Entramos em contato, imediatamente, com a delegacia de São Thomé das Letras, passamos as informações, fotografia da menina. E na data dessa quarta-feira (3/4), uma equipe daquela delegacia compareceu ao local e encontrou, de fato, a menina na companhia da mãe e da avó materna, aparentemente morando em uma barraca”, afirmou.

O delegado disse que a menina está bem. Todos foram conduzidos para a delegacia de polícia, com participação da assistência social da cidade. “Após o atendimento inicial, a menina foi devolvida à mãe porque não há um mandado de busca e apreensão em desfavor dessa menina, que deveria ser expedido pela Vara de Família, a pedido do pai”, explicou.

Outeiro disse ainda que o Conselho Tutelar de São Thomé das Letras não identificou nenhum risco iminente à saúde da criança. “Elas estão sendo acompanhadas e monitoradas pela assistência social da cidade. Temos um inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias desse desaparecimento e se houve riscos à menina. Concluindo as investigações, encaminharemos à Justiça”, completou.

Foto com símbolo de seita

Em março deste ano, a polícia recebeu fotos da criança com um suposto símbolo de uma seita na testa. A imagem estava no notebook da mãe que foi apreendido pela polícia.

“Pesquisei e descobri que o símbolo que foi desenhado no rosto de minha filha, pela mãe dela, significa uma iniciação em grupos veganos neonazistas”, relatou o pai da menina desaparecida.

Preocupado, ele acredita que a mãe de sua filha tem transtornos psicológicos. “Ela é extremamente antissocial, era seguidora e integrante de grupos de sobrevivencialismo, rituais de magia, satanismo e neonazistas. Ela também acreditava em teorias do fim do mundo”, afirmou.