Traficante que atuava no Bairro Jardim Vitória é preso no Espírito Santo

Com a prisão de Sidney Bertoldo, de 40 anos, conhecido como ‘Sid Matador’, a Policia Militar (PMMG) espera ter dado um fim à guerra pelos pontos de tráfico de drogas no Bairro Jardim Vitória, Região Noroeste de Belo Horizonte. Líder da gangue da Rua 15, ele foi preso na manhã desta quinta-feira (4/4), na cidade de Serra, no Espirito Santo. Ao todo, os confrontos contra a gangue da Rua 19 deixaram quatro pessoas mortas e sete presas.

Conforme a PM, a disputa entre as facções se estende a meses, com um primeiro confronto acontecendo em janeiro deste ano, onde um homem foi executado com vários tiros na cabeça na Rua Julio Cesar de Oliveira. O homicídio resultou em uma operação em março, que culminou na prisão de três membros do grupo criminoso. Sid conseguiu escapar na época.

No último sábado (30/3), um novo confronto deixou dois homens mortos na mesma região. Toda a ação foi filmada pela câmera de segurança que supostamente seria da casa de Sid.

Após o tiroteio, a PM iniciou uma grande operação de ocupação da região, com o intuito de desarticular as quadrilhas. De acordo com o Comandante do 16 Batalhão da Policia Militar, Israel Calixto, as ações podem dar um fim à guerra entre as facões. “Ele era um elemento chave de uma série de homicídios na região. Já estávamos com ele no radar, ele escapou uma vez, em março. Ele tem envolvimento no duplo homicídio de sábado. Tudo indica que a paz vai voltar na região após a prisão. É um criminoso que vai passar um tempo na cadeia”, disse.

Na segunda-feira (1), dois homens, de 29 e 36 anos, membros das duas facões, foram presos em flagrante pela Policia Civil (PCMG). Eles participaram do tiroteio no fim de semana. Após a prisão, o suspeito de 29 anos confessou ter participado do confronto. Já o outro apresentou um suposto álibi, dizendo que estava em uma loja quando ocorreu o tiroteio. De acordo com a Polícia Civil, a câmera que registrou o crime pode ter sido propositalmente atrasada em meia hora, para tentar confirmar a versão do suspeito, já que ela pertence ao homem apontado como chefe do tráfico de uma das gangues envolvidas.

Na terça-feira (2), o local onde um dos grupos guardava as armas foi encontrado e o homem encarregado de fazer a segurança do equipamento preso.

Material apreendido pela Polícia Militar (PMMG) Pedro Faria/EM/D.A press

Sid fugiu para o Espírito Santo, onde foi encontrado e preso nesta manhã. Ele não resistiu à prisão e será encaminhado para Belo Horizonte na próxima semana.