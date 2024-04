Dois homens escaparam ilesos de uma tentativa de homicídio em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.





Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas conversavam em uma calçada quando uma moto com dois ocupantes passa pelo local. O caso foi na tarde dessa quarta-feira (3/4).





Imagens de circuito interno mostram o momento em que a moto retorna em direção aos homens. O motociclista diminui a velocidade e o garupa atira.

Leia mais: Adolescente morre afogado em clube; mãe perde segundo filho por afogamento





As vítimas se assustam e saem correndo. No vídeo é possível ver que as balas atingem uma parede. O impacto é tão forte que uma poeira sai da parede.





Os ocupantes da moto fugiram em seguida. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.





A Polícia Civil investiga o caso.