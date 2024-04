A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira (4/4), um investimento de cerca de R$ 3 bilhões em um conjunto de 120 obras no município, dos quais R$ 494 milhões serão destinados à Mobilidade Urbana.

De acordo com o planejamento da prefeitura, haverá interseções em vários pontos da Avenida Cristiano Machado, intervenções na região do Belvedere, obras no Anel Rodoviário e no Corredor Amazonas. Além disso, também haverá a construção e finalização de duas pontes no município.

As interseções da Cristiano Machado que receberão obras são:

Avenida Waldomiro Lobo – que já executou R$ 40 milhões dos recursos e precisará de mais R$ 65 milhões para a conclusão ainda em 2024;

Avenida Sebastião de Brito – que já executou R$ 20 milhões e precisará de mais R$ 70 milhões para sua conclusão no segundo semestre de 2025;

Avenida Saramenha – que utilizará R$ 29 milhões e também tem previsão de finalização no segundo semestre de 2025;

Trincheira Vilarinho – que iniciará no segundo semestre de 2024 e demandará R$ 209 milhões.

Já na região do Belvedere, haverá duas intervenções viárias:



Ampliação do Viaduto na BR 356 e Avenida Raja Gabáglia – que utilizará R$ 25 milhões e tem previsão de início no segundo semestre de 2024;

Elaboração do projeto de uma alça de acesso – que usou R$ 1 milhão.

No Anel Rodoviário haverá uma obra para interseção com a BR-040 Via Expressa, que precisará de R$ 60 milhões. Em fevereiro deste ano, um acordo entre a PBH e o Governo Federal liberou R$ 65 milhões para obras no local. O anúncio foi feito pelo presidente Lula (PT) durante evento no Minascentro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Por ser uma rodovia federal, a PBH precisou firmar um convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o início das obras. A prefeitura ficará responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras, que incluem a construção ou alargamento de viadutos já existentes, alças viárias e passarelas.

Em relação às pontes, há duas obras previstas no pacote anunciado pela PBH:

Ponte Jatobá IV, que já está em andamento e utilizando R$ 3,8 milhões;





Ponte Rua Zínia, que está prevista para começar ainda no primeiro semestre de 2024, utilizando R$ 7,4 milhões.



Corredor Amazonas

A última obra anunciada em Mobilidade Urbana nesta quinta-feira é a do Corredor Amazonas. Seu projeto custou R$ 23,8 milhões e a previsão para o início das obras é primeiro semestre deste ano.

“O Corredor Amazonas é fundamental para a conexão de toda a Região Oeste da cidade, pegando também a Região Metropolitana com Contagem, Betim e uma saída para São Paulo. Essas obras vão trazer melhor acessibilidade e faixas exclusivas para o transporte coletivo”, explicou Leandro César Pereira, secretário municipal de Obras e Infraestrutura.