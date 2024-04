Obras na linha 1 do Metrô BH começaram no dia quatro de novembro de 2023.

Neste sábado (06/04) e domingo (07/04) os trens do Metrô de Belo Horizonte passarão a circular com intervalo de 20 minutos em todo horário de operação.

A mudança é em prol de viabilizar o avanço na revitalização da Rede Aérea de toda linha 1- Laranja e da Via Permanente. As obras têm previsão de término para março de 2026 e março de 2027, respectivamente.

Aos sábados, o intervalo habitual é de 7,5 minutos entre 6h e 8h30. Após as 8h30, o tempo de espera é de 15 minutos. Aos domingos e feriados, o intervalo é de 15 minutos durante todo o dia.

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.