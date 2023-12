Avenida Amazonas Felipe Chimicatti/Divulgação

Inaugurada em 1941, a Avenida Amazonas é uma das mais importantes da capital mineira. Com 8,97 quilômetros de extensão, a via passa pela Praça Raul Soares, no Centro, e cruza as avenidas do Contorno e Barbacena, passando por bairros como Barro Preto, Prado, Barroca, Nova Suíça, Gameleira, Cabana e outros. A avenida foi construída pelo então prefeito Juscelino Kubitschek com o objetivo de interligar a zona planejada de BH com a Cidade Industrial, em Contagem. Com o passar dos anos, lugares importantes passaram a ter a Amazonas como endereço, como o conjunto residencial JK, os campi do CEFET-MG, as instalações do Expominas e o 5º Batalhão da Polícia Militar.

Inspirado pelo “rio que corta a cidade”, o fotógrafo Felipe Chimicatti lança hoje o livro “Amazonas”, que retrata a história e espaços da via através de fotos analógicas de autoria própria e fotos de arquivo feitas por Wilson Baptista. Além disso, as imagens são separadas por textos feitos pela arquiteta Junia Mortimer. Felipe, que sempre morou próximo e passou pela avenida, foi inspirado pela via em 2019, quando começou a tirar fotos. “É uma avenida de uma das maiores capitais do Brasil e, naquela época, achei que ela ia refletir bem os momentos de tensão política que a gente experimentava, além de representar a condição das cidades brasileiras e do atual estado de urbanização”.

As fotos foram feitas na extensão entre o encontro com a avenida do Contorno até o limite da capital com a vizinha Contagem. Nos 5 anos de projeto, foram obtidos 1000 fotogramas, que foram reduzidos aos 50 publicados no livro, com diferentes perspectivas da avenida. “É uma avenida que tem uma representação muito pequena comparada à quantidade de pessoas que estão ali. Existe um certo descaso e falta de interesse, então o objetivo foi fazer esse registro histórico através das imagens, preenchendo essa lacuna de documentação”, explica Felipe. O lançamento do livro ocorre neste sábado (9/12), das 15 às 19 horas, no Espai Ateliê (rua Tenente Anastácio de Moura, 683, Bairro Santa Efigênia). O evento é aberto ao público e conta também com exposição de fotografias.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha

HOJE É DIA DE BIKE

Apaixonados pela bicicleta estão convocados a participar do evento chamado “Rua Aberta”, realizado pelo INCC e BH em Ciclo. O dia será todo dedicado à cultura do ciclismo. O asfalto vai receber grama, cadeiras de praia e programação musical. A concentração começa logo cedo, às 7h30, para quem quiser encarar um trajeto de bicicleta em direção a Sabará. Mais tarde, acontece uma oficina do projeto Bike Anjo para aprender a pedalar, seguida por circuito de pedal infantil, que promete animar a criançada. À tarde, o Ciclo Oficina de Rua compartilha ensinamentos sobre noções básicas de mecânica em bicicletas. Os projetos Caminhos de Rosa, sobre a rota de 1.400 km que percorre trechos percorridos por Guimarães Rosa, e Across Andes, uma aventura na Patagônia, serão apresentados. Às 16h tem jam session com show da banda Iconili. O INCC fica na avenida Brasil, 75, Santa Efigênia.

ESCOLHA DE SAMBA-ENREDO

A agremiação Triunfo Barroco, de Belo Horizonte, vai promover a escolha do samba-enredo da escola no domingo (10/12) por meio de concurso. Além das propostas musicais que concorrem, o evento vai contar com tropeiro feito pelo chef Rocco e feira de artesanato quilombola. Os quatro temas que disputam são assinados pelos compositores Waltinho e Pirulito da Vila, Mônica Negona e Odmar do Banjo, Gugu de Souza e Samir Trindade. O vencedor irá ganhar R$ 3 mil, uma placa e terá o samba-enredo oficialmente escolhido para a folia da escola em 2024. O enredo escolhido pelo grupo para o próximo Carnaval é intitulado “Dos quilombos, das tribos, dos quintais aos salões: cozinha mineira, o elo da mineiridade”. A Triunfo Barroco estreou no Carnaval de passarela neste ano, com desfile no grupo de avaliação. Em 2024, vai para o grupo de acesso. O evento deste domingo ocorre a partir das 13h na rua Juscelino Barbosa, 30, Calafate. A entrada é gratuita.



PALESTRA SOBRE GAZA

Na segunda-feira (11/12), o professor Marco Elizio ministra a palestra “A história da Faixa de Gaza e a arte islâmica”. O objetivo é explicar a evolução daquele território e falar sobre a religião islâmica, sua evolução, sua arte e suas conquistas em todo o mundo muçulmano. A Faixa de Gaza está localizada entre Israel e Egito, na costa do mar Mediterrâneo. É uma estreita faixa de terra que foi ocupada ao longo da história por diversos povos, como cananeus, hebreus, filisteus, romanos e árabes. Atualmente, o grupo radical islâmico Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. A palestra ocorre às 19h30 e o ingresso custa R$70. Na Idea Casa de Cultura (rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários).