A BR-381, na altura do km 931,3, em Camanducaia, no Sul de Minas, foi liberada depois de quase quatro horas fechada devido a um caminhão que tombou e pegou fogo, nesta quinta-feira (4/4). Apesar da liberação, a fila de carros já chega a 20 quilômetros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo com carga de recicláveis tombado e ocupando as duas faixas da Rodovia Fernão Dias. Nas imagens, o carro pega fogo e, em seguida, tem uma explosão. No local havia muita fumaça preta.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, não houve feridos. A dinâmica do acidente não foi informada.