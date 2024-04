Um caminhão tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (4) em Camanducaia, cidade do Sul de Minas. O acidente fechou a Rodovia Fernão Dias para os motoristas que passavam no local sentido São Paulo.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu no km 931,3. A pista ainda segue interditada, com congestionamento que chega a 6 km.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o caminhão, que está tombando nas duas faixas da BR-381, pegando fogo e logo em seguida uma explosão. Havia muito fumaça preta subindo.

Equipes da concessionária estão no local do acidente. Não há informações sobre vítimas.