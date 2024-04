O Ministério da Saúde amplia a vacinação contra a dengue em Minas Gerais a partir desta quinta-feira (4/4). Mais de 24 mil doses do imunizante serão distribuídas em 29 municípios do estado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença.

As cidades contempladas (veja lista abaixo) para receber as doses atingem os mesmos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde nas distribuições anteriores. Regiões com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes são prioridade. Altas taxas de transmissão nos últimos meses também são consideradas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), as novas doses chegam nesta quarta (4), mas ainda não se sabe se o número de imunizantes que chegam hoje no estado se trata do quantitativo total ou uma parcela dele. A previsão é que a secretaria tenha conhecimento em relação ao número de doses até o final do dia de hoje.

O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Municípios de MG contemplados:

Betim



Igarapé



Mateus Leme



São Joaquim de Bicas



Maria Campos



Esmeraldas



Brumadinho



Juatuba



Florestal



Bonfim

Crucilândia

Piedade dos Gerais



Uberaba



Sacramento



Conceição das Alagoas



Conquista



Delta



Água Comprida



Campo Florido



Verissímo



Uberlândia



Araguari



Prata



Nova Ponte



Tupaciguara



Arapora



Monte Alegre de Minas



Cascalho Rico



Indianopólis



Incidência da doença em MG

De acordo com balanço divulgado pela SES-MG nessa quarta-feira (3/4), Minas Gerais registrou 875.201 casos prováveis de dengue e 341.606 confirmados. As mortes confirmadas pela doença chegam a 158 e mais 587 estão sob investigação. Os casos prováveis para a doença em Minas somam um terço do número registrado no país.

Em relação às outras arboviroses transmitidas pelo aedes aegypti, conhecido como mosquito da dengue, o número também é alto. Minas Gerais conta com 75.990 casos prováveis para chikungunya registrados até o último balanço e 49.507 confirmações. 28 óbitos foram confirmados e mais 29 estão sob investigação.

Há, ainda, 177 casos prováveis de zika no estado e apenas 16 confirmados. Não há mortes pela doença em Minas.

Distribuição no Brasil

Além das 29 cidades de Minas Gerais, outras 136 de todo o Brasil fazem parte da nova seleção e vão receber novas doses da Qdenga. Ao todo, 686 municípios serão contemplados em todo o país, sendo 521 selecionados anteriormente. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Segundo o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), Eder Gatti, a distribuição das doses vai assegurar a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora.

“Enviaremos uma parte dessas doses para repor as que foram remanejadas em municípios inicialmente contemplados. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação”, explica Gatti.