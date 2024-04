A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou ter aplicado 40 mil doses da vacina contra a gripe no público prioritário definido pelo Ministério da Saúde,o que equivale a menos de 5% do total elegível para a imunização, ou seja, 1,1 milhão de pessoas. O imunizante segue disponível nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os endereços podem ser verificados no portal da PBH.

Podem receber a vacina:

- crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da saúde;

- gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

- professores dos ensinos básico e superior;

- povos indígenas;

- idosos com 60 anos ou mais e pessoas em situação de rua

Também já podem se imunizar os profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. Além disso, para alguns públicos é preciso comprovante da função exercida, no caso dos profissionais, ou laudo médico que comprove a condição de saúde.

As doses ofertadas na rede são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. A PBH destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas.