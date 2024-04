Nos próximos dias, sete bairros de Belo Horizonte terão alteração na circulação de vias. As ruas, que tinham sentido de carros nas duas direções, vão passar a transitar veículos em apenas uma mão. As mudanças começam no próximo dia 9 com as Ruas Professor Carlos Tunes, Modestino França, Deputado Sebastião Nascimento e Darcilio de Miranda, todas no Bairro Palmeiras, na Região Oeste.

Ao todo, 11 ruas sofrerão alterações. Além das vias do Palmeiras, estão as ruas São Paulo da Cruz, no Barreiro; Serra Negra, no Nova Esperança; São Clemente, no Bom Jesus; Professor Lício Assad e João Batista Fernandes, no Serra Verde; Andaraí, no Nova Vista; e Bolivar, no União.

As alterações seguem ao longo do mês de abril, nos dias 10, 11, 18 e 23. No dia 10, a Rua São Paulo da Cruz, no trecho entre a Rua Pinheiro Chagas e a Av. Olinto Meireles, no Barreiro, passará a circular em mão única.

No bairro Bom Jesus, as ruas Serra Negra, no trecho entre a Rua Avelino dos Santos e a Rua Margarida Praxedes Torres, e São Clemente, no trecho entre as ruas Natal e Jequitaí, sofrerão alteração no dia 11.

A partir do dia 18 de abril, as ruas do Bairro Serra Verde: Professor Lício Assad, no trecho entre a Rua Stuart Angel Jones e a Av. Leontino Francisco Alves; João Batista Fernandes, no trecho entre a Rua Rodrigo Fernandes Santos e a Av. Leontino Francisco Alves, também passarão a ser via única.

Finalizando as alterações, no dia 23 de abril, às ruas Andaraí e Bolivar, dos bairros Nova Vista e União, respectivamente, também passarão a ser mão única. Os trechos que sofrerão alteração são o trecho entre a Rua Lunds Ferreira e a Rua Porto Seguro, na Rua Andaraí e o trecho entre a Rua Lorca e a Rua San Martin na Rua Bolivar.

