Superintendente da Defesa Civil fala sobre parcerias com universidades públicas em Minas Gerais

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) anunciou na manhã desta quarta-feira (3/4) que o período chuvoso 2023/2024 em Minas Gerais teve redução de mais de 10 mil desalojados, quase 2 mil desabrigados e 16 mortes em comparação ao período anterior. Para o superintendente do Cedec, o major Luis Antônio e Silva, os números são resultados de ações preventivas, como a parceria do órgão com universidades públicas mineiras.

Em 2023, a Cedec anunciou uma iniciativa inédita em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e o Serviço Geológico do Brasil.

Seguindo formato híbrido, as instituições lançaram o "Curso de Formação para Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil", com o objetivo de capacitar os agentes municipais para que possam desenvolver as atividades de Gestão de Riscos e Gestão de Desastres de forma mais eficiente e integrada ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), com foco em promover a cultura da resiliência.

"Por que isso é importante? O agente local da Defesa Civil é o município, é quem está próximo da população, quem faz as ações locais. Então, quando a gente fortalece, dá conhecimento, a gente leva informação e capacita esse agente local, ele tende a replicar isso, principalmente em ações preventivas", explicou o major Luis Antônio e Silva.

"Esse curso foi realizado de forma inédita no Brasil, não tem um outro curso parecido, ainda mais com uma universidade renomada e estruturada como a UEMG para a formação de um coordenador municipal", acrescentou ele.

O curso abriu 100 vagas e formou grande parte do efetivo, preparando-os para ações preventivas e para resposta quando necessário. "É um curso que veio para ficar. Já estamos na segunda turma e enquanto houver necessidade e demanda, ele vai continuar", complementou o major.

Nova colaboração

Neste ano, também de forma inédita, a Cedec anunciou uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com o Curso de Especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, que está em andamento com a primeira turma.

"Em parceria com a UFJF, nós apoiamos o orçamento da pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil. Ocorre de forma semipresencial e estamos capacitando 150 pessoas nesse viés", afirma o superintendente da Cedec.

O curso é ofertado de forma gratuita e busca capacitar agentes públicos e profissionais para uma atuação proativa na Proteção e Defesa Civil. Isso inclui o desenvolvimento de práticas preventivas e inovadoras, a formulação e implementação de políticas públicas, a capacitação em habilidades multidisciplinares, a gestão eficiente de sistemas públicos e a promoção de uma visão estratégica de redução de riscos de desastres, contribuindo para uma sociedade mais segura e resiliente.

"O caminho é sempre atuar preventivamente, fortalecendo os municípios nessa questão de preparação para que todos tenham condições de lidar com os temas, sejam preventivos ou pós desastre", completa ele.