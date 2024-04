Uma família do bairro Novo Horizonte, em Formiga, na região Oeste de Minas, precisou ser retirada de casa com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O local ficou alagado devido ao grande volume de chuvas que atingiu o município na tarde desta terça-feira (2/4).

Quando os militares chegaram ao local, o nível da água já havia baixado, mas a residência ainda estava alagada. De acordo com os bombeiros, a família não teve perdas materiais significativas, pois conseguiu retirar os móveis da casa a tempo.

A moradora que fez o chamado explicou que o sistema de drenagem de chuvas da rua não foi capaz de escoar o grande volume de água, o que resultou nas inundações. Segundo ela, sempre que chove muito, essa é uma situação recorrente no local .