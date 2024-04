Um forte temporal causou estragos e alagamentos em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, nesta terça-feira (2/4). Um caminhão chegou a ser arrastado pela força da enxurrada, e alguns carros ficaram parcialmente submersos.





O muro de um campo de futebol desabou. Várias ruas ficaram alagadas, e a água invadiu alguns estabelecimentos comerciais. A chuva intensa durou mais de uma hora.





Até o início da noite desta terça, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Defesa Civil ainda atuavam no atendimento das ocorrências. Não haviam sido divulgados relatos de feridos até as 18h30.





Veja o vídeo:





Levantamento





Em nota, a Prefeitura de Nova Serrana informou que está apurando os danos causados. O prefeito Euzebio Lago afirmou que “a administração não medirá esforços para reparar os prejuízos causados”.





A Defesa Civil iniciou o trabalho de monitoramento de algumas regiões mais afetadas e deu o suporte para as famílias em áreas de risco. O órgão reforçou que, se forem observadas trincas em paredes, tetos e no piso dos imóveis com iminente risco de desabamento ou deslizamento, a população deve deixar imediatamente a área de risco e entrar em contato pelo número 199.





Em situações de perigo ou emergência a orientação é para acionar os órgãos de segurança: Bombeiros (193), Guarda Municipal (153) ou Defesa Civil (199).