Corpo ficou soterrado após a queda do talude

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu soterrado em um deslizamento de uma obra no distrito de Realeza, zona rural de Manhuaçu, no Vale do Aço de Minas, na manhã desta terça-feira (2).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava na instalação de uma estrutura metálica para a construção de um galpão.

O terreno havia sido desterrado e ao lado ficava um talude. Parte da estrutura do talude cedeu, atingindo a vítima. Ele ficou totalmente soterrado e morreu ainda no local. Os outros trabalhadores não ficaram feridos.

Testemunhas tentaram tirar a terra que estava sobre a vítima, mas só conseguiram alcançar o rapaz cerca de 10 minutos após o fato, liberando a cabeça e o corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu.

A morte foi atestada pelo médico do SAMU. O local foi isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Manhuaçu.