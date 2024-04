As regionais Centro-Sul e Barreiro estão em alerta de risco geológico até a próxima quinta

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta terça-feira (2/4), um alerta para risco geológico forte na Regional Centro-Sul e moderado para o Barreiro até a próxima quinta (4/4).

Devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, o órgão municipal recomenda que moradores da capital se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Nesta tarde, a capital registrou chuva forte e extremamente forte nas duas regionais. Ainda segundo a Defesa Civil, em duas horas choveu mais de 90% do volume de chuva esperado para todo o mês de abril. Já no Barreiro foi registrado 65,1% do esperado para o mesmo período.

O temporal deixou ruas e avenidas alagadas na capital.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda que moradores destas regionais com risco geológico se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Caso algum destes sinais seja observado, os indivíduos devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.