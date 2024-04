Rua Pedro Laborne Tavares, no Buritis, foi novamente castigada pela chuva

A Rua Pedro Laborne Tavares, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, amanheceu com um trecho interditado nesta quarta-feira (3/4), devido aos estragos causados pela chuva da tarde de ontem. A rua foi tomada por lama e por telhas arrancadas de uma obra pela força da enxurrada.

Segundo Carla Magna, moradora da região e ambientalista do Projeto Ambiental Cercadinho, a rua é área de alagamento devido a um córrego que corta o local. Ela apontou que uma obra feita ao lado do córrego colocou tapumes que tiraram a visualização do córrego e aumentou a possibilidade de alagamento.

“Todos os anos alaga. É natural do córrego ter alagamento, só que quando há terraplanagem às margens do córrego e há a retirada da vegetação rasteira que tem ali, você tira também a possibilidade de impermeabilização da água e aumenta a condição de alagamento. Aqui sempre foi aberto, mas colocaram tapumes e os moradores não sabem se o rio está aumentando para avisar a comunidade. Os tapumes ainda acumulam a água, rompem e causam esse estrago”.



A ambientalista do Projeto Ambiental Cercadinho, Carla Magna, é moradora da região e afirmou que o local é área de alagamento devido a um córrego que corta a rua Jair Amaral/EM/D.A Press

O local foi novamente castigado pela chuva. Em janeiro de 2020, a enxurrada deixou o asfalto cheio de lama e buracos e danificou a estrutura de grama sintética de um campo de futebol da rua. Na época, o início das aulas de um colégio da região foram adiadas devido aos estragos.

Nessa terça-feira, os bairros Buritis, São Pedro e Santo Antônio tiveram diversos pontos de alagamento. Segundo a Defesa Civil da capital, às 17h30, a Região Centro-Sul registrava chuva extremamente forte, enquanto na Leste chovia forte. O órgão emitiu também alerta para risco de transbordamento do Córrego do Leitão.

Em apenas duas horas, a região Centro-Sul registrou mais de 90% do volume de chuva esperado para todo o mês de abril. Outra região que apresentou grande volume de chuva foi o Barreiro, com 53,6 mm. Já a Região Leste registrou 33,2 mm. A média climatológica para abril é de 82,3 mm.



Veja o acumulado de chuva em BH:

Barreiro: 53,6 (65,1%)



Centro Sul: 75,2 (91,4%)



Leste: 33,2 (40,3%)



Nordeste: 2,0 (2,4%)



Noroeste: 0,0 (0,0%)



Norte: 0,0 (0,0%)



Oeste: 7,8 (9,5%)



Pampulha: 0,0 (0,0%)



Venda Nova: 0,0 (0,0%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)

A Defesa Civil ainda emitiu alerta para risco geológico forte na Regional Centro-Sul e moderado para o Barreiro até a próxima quinta (4/4).