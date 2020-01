Veja antes e depois de locais destruídos pela chuva em Belo Horizonte

Avenida Tereza Cristina (Nova Suíça)





A Avenida Tereza Cristina, que acompanha parte do curso do Ribeirão Arrudas, foi acometida por uma cratera no sentido Bairro-Centro. O buraco gigante se abriu em trecho próximo ao viaduto da Avenida Amazonas. Por causa do problema, a BHTrans fechou o cruzamento da avenida com a Rua Monte Branco, no Bairro Nova Suíça.