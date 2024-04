A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) informou, nesta terça-feira (2/4), que está finalizando os procedimentos para a contratação, ainda nesta semana, de empresa de engenharia para corrigir falhas que comprometeram o funcionamento dos elevadores do Prédio Minas, da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

De acordo com a pasta, para garantir a segurança de servidores e visitantes, os elevadores foram interditados desde a detecção das falhas. Uma perícia técnica de engenharia foi feita com o objetivo de identificar a causa e apontar as intervenções necessárias para que os equipamentos voltassem a funcionar de forma segura.

A Seplag informou ainda que também foi feita perícia nos elevadores do Prédio Gerais, que vão receber reforços dos pilares metálicos, a fim de se evitar qualquer comprometimento futuro no funcionamento.

Laudo aponta falhas

O laudo da perícia apontou que, na construção da Cidade Administrativa, os pilares metálicos dos contrapesos dos elevadores não foram chumbados conforme projeto. Isso resultou em um espaço vazio entre a viga de concreto armado e as chapas de fixação dos pilares, provocando um efeito “pino”. Por isso, é preciso reforçar todos os pilares metálicos dos contrapesos dos elevadores dos prédios Minas e Gerais.

Segundo a Seplag, não foram apontados problemas na estrutura predial. Ela destaca ainda que a falha detectada “não afeta a integridade, nem estabilidade nem a solidez da estrutura do Prédio Minas”. No caso do Prédio Gerais, o documento constata que não há colapso estrutural e que é necessário o reforço apontado como prevenção a ocorrências futuras.

Contratação e execução

Com base no laudo, a secretaria consultou três empresas especializadas para a execução do serviço. A contratação da empresa está em fase final, e a execução do serviço será iniciada em seguida.

“O resultado do laudo mostra a importância e a assertividade de termos tomado todas as providências e sido cautelosos no desligamento dos elevadores, o que demonstra o cuidado e a preocupação do Governo de Minas com os servidores e visitantes do complexo. Os elevadores sociais do prédio Gerais, assim como os elevadores privativos, não oferecem risco nesse momento, mas a intervenção será necessária para que não haja preocupações futuras”, afirma Marilene Bretas Campos, intendente da Cidade Administrativa.

Histórico

Em novembro de 2023, um servidor de 66 anos morreu após subir 13 andares do prédio Minas, já que os elevadores estariam com uma pane elétrica. Porém, os equipamentos estariam parados há mais de uma semana.

A Seplag informou que entre 13 e 17 de novembro foram detectadas falhas no funcionamento de alguns elevadores do Prédio Minas, durante os procedimentos de manutenção permanente e preventiva feitos nas dependências do complexo.

Na época, servidores relataram ao Estado de Minas os transtornos causados pela falta de funcionamento dos equipamentos.