A Polícia Militar prendeu dois homens, de 19 e 20 anos, e apreendeu quatro armas de fogo e grande quantidade de drogas na noite dessa quarta-feira (4/4), em uma operação no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares montaram uma ação na Boca da Penha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Em um ponto de venda de entorpecentes, a PM acompanhou a movimentação de dois suspeitos.

Um deles andava de um lado para o outro da rua e, com a chegada de possíveis compradores, recebia dinheiro e entrava no interior de um bar e retornava com uma embalagem.

Depois de várias movimentações parecidas, os militares entraram no estabelecimento e encontraram os dois suspeitos. Com eles, segundo o boletim de ocorrência, a PM encontrou 35 microtubos de cocaína e R$ 123 em dinheiro.

Durante varredura nas imediações, uma testemunha informou que havia mais drogas escondidas em um córrego próximo. Lá, uma mochila cor de rosa foi apreendida.

Ao todo, a polícia apreendeu quatro armas de fogo, seis cartuchos, um estojo de calibre 38, 225 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 11 porções de maconha, material para dolagem e R$ 123 em dinheiro.

A dupla presa é conhecida no meio policial por tráfico de drogas e roubo. Juntos, os homens têm 13 passagens por tráfico, duas por roubo e uma por uso e consumo de drogas. Os homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.