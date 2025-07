Adolescente invade escola e mata criança a facadas no RS

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma criança morreu e outras duas ficaram feridas em um ataque à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (8/7). O responsável pelo ataque a facadas foi um adolescente de 17 anos. Uma professora também foi ferida.

Segundo o prefeito Geverson Zimmerman, o agressor foi até à escola e pediu para entrar dizendo que ia entregar um currículo. A criança que morreu era aluna do terceiro ano do ensino fundamental e foi atingida com cortes na região do tórax. Ela não teve a identidade divulgada até o momento.

“Ele entrou na escola com uma faca, fez uso de bombinhas no chão para assustá-las. Duas foram atingidas com cortes na cabeça, de forma leve”, contou o prefeito em entrevista à Rádio Gaúcha.

De acordo com o prefeito, as crianças feridas foram atendidas no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. Uma professora também ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim.

O agressor foi imobilizado por pessoas que passavam pelo local. O adolescente seria conhecido na cidade de 6 mil habitantes e fazia tratamento psicológico.