PM de folga é morto em assalto em SP; ladrões levam arma e celular da vítima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de 49 anos foi assassinado, na noite de sábado (5), durante um roubo em Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo.

O policial André Paulo Marcone foi abordado por quatro homens na rua Santa Flávia Domitila. O PM e os criminosos teriam brigado, momento em que Marcone foi baleado.

O PM chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Marcelina de Cidade Tiradentes, mas não resistiu.

O carro em que os criminosos fugiram foi localizado na rua Apóstolo Bartolomeu, a cerca de 500 metros do local do crime.

Os bandidos levaram a arma e o celular de Marcone. O veículo utilizado na fuga havia sido roubado na mesma região, na sexta-feira (4).

A ocorrência foi registrada no 49° DP (São Mateus). Uma arma de brinquedo e outros objetos, que não foram especificados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), foram apreendidos.

O delegado de plantão solicitou auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa na tentativa de identificar os autores do crime.

Em nota, a SSP lamentou a morte de Marcone.

A morte do policial militar durante um roubo foi o segundo caso com característica semelhante na região metropolitana em questão de horas.

O empresário Rodrigo Junior da Silva Ponce, 35, foi assassinado a tiros no final da manhã de sábado na rua Felizarda Firmino de Andrade, no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ele estava em um carro Porsche recém-comprado, e a polícia investiga o caso como latrocínio --roubo com morte. Os atiradores não levaram o automóvel, mas uma arma que a vítima, atiradora desportiva, portava.

O empresário, que morreu ainda no local, tinha uma empresa de terraplanagem.

Os dois suspeitos do ataque fugiram de moto. Não é descartada a participação de uma terceira pessoa. Duas motocicletas, uma Honda CB 500F vermelha e uma Yamaha MT03 ABS azul constam no boletim de ocorrência como envolvidas no crime.