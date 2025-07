Mega-sena acumula e nove apostas de Minas batem na trave

A Caixa sorteou neste sábado as dezenas do concurso 2884 da Mega-sena, pouco mais de R$ 7,1 milhões.

Neste concurso, o participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 31 - 34 - 37 - 52 - 56.

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 26.769,73

4 acertos: 3.427 apostas ganhadoras, R$ 970,84

Próximo sorteio: dia 08/07/25, terça-feira., com prêmio estimado em R$ 28 milhões.

Oito cidades mineiras tiveram apostas que acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Veja a lista.

- Araçuaí

- Belo Horizonte (2 apostas)

- Brasilândia de Minas

- Campos Altos

- Carandaí

- Montes Claros

- Santa Margarida

- São Gotardo