BH registra um dos dias mais frios do ano

Belo Horizonte registra novamente um dos dias mais frios do ano. Neste sábado (5/7), a temperatura mínima na capital chegou à casa dos 10,4ºC, o quarto índice mais baixo na cidade em 2025, segundo a Defesa Civil Municipal. A sensação térmica é de 8,5ºC.

No Barreiro, a mínima registrada foi de 11,7°C, às 5h; na Região Centro-Sul, de 11,7°C, no mesmo horário.

Na Oeste, a mínima foi de 10,4°C, com sensação térmica de 8,5°C, às 6h; na Pampulha, 10,5°C, com sensação de 12,1°C, no mesmo horário. Em Venda Nova, a temperatura chegou a 11,9°C, às 6h15.

Veja a lista de dias mais frios em BH

8,1°C – 12/6 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/6 às 7h (Cercadinho)

8,8°C – 15/6 às 6h30 (Venda Nova)

9,4°C – 14/6 às 5h (Cercadinho)

10,4ºC - 5/7 às 6h (Cercadinho)

10,8°C – 16/6 às 5h (Cercadinho)

11,3°C - 4/7 5h45 (Mangabeiras)

11,7°C – 17/6 às 3h (Cercadinho), 3/7 às 6h10 (Centro-Sul) e 3/7 às 7h00 (Pampulha)

11,8°C – 25/6 às 7h (Cercadinho)

12,1°C – 20/5 às 6h30 (Venda Nova)

12,3°C – 3/5 às 6h05 (Mangabeiras)

Fonte: Defesa Civil municipal

Alerta

BH está sob alerta de baixas temperaturas até terça-feira (8/7). De acordo com a Defesa Civil, o frio ocorre devido à atuação da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo de 10ºC na capital.

O órgão municipal recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Neste domingo (6/7), o dia em BH será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 10°C, e a máxima, de 24°C, com umidade relativa do ar mínima em torno dos 35%, à tarde.

Previsão em Minas

Neste fim de semana, a massa de ar frio polar deixa o tempo estável com temperaturas baixas em todas as regiões de Minas Gerais. Há possibilidade de geada em pontos isolados do Sul do estado.

A combinação da alta umidade e baixas temperaturas favorece a formação de nevoeiros na faixa leste do estado nas primeiras horas do dia. Esse quadro meteorológico permanecerá, pelo menos, até a próxima quarta-feira (9/7), segundo o Inmet.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada em Minas foi de 3ºC em Monte Verde, no Sul do estado, e a máxima prevista é de 30ºC no Norte.