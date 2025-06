Inverno e saúde mental: como os meses frios podem impactar o humor?

Com a chegada do inverno, muitas pessoas percebem mudanças no humor, na energia e até na qualidade do sono. Essa relação entre a estação mais fria do ano e o agravamento de sintomas depressivos é reconhecida na literatura científica. “O transtorno afetivo sazonal (TAS) é uma forma de depressão que ocorre de maneira cíclica, mais comum durante os meses de outono e inverno”, explica Welder Vicente, psicólogo e professor da Faseh.

De acordo com o especialista, a redução da luz solar é um dos principais fatores que contribuem para esse fenômeno, já que a diminuição da luminosidade impacta o funcionamento de neurotransmissores como serotonina e melatonina, influenciando o humor, o sono e os níveis de energia. “Além disso, o isolamento social, a menor prática de exercícios físicos e o aumento do tempo em ambientes fechados podem intensificar sentimentos de solidão, tristeza e irritabilidade, especialmente em pessoas predispostas à depressão”, ressalta.

Pessoas que já convivem com transtornos depressivos podem perceber uma piora dos sintomas nesse período, mesmo com o tratamento em andamento. Segundo o professor, é fundamental manter um acompanhamento contínuo e individualizado, além de adotar estratégias que promovam o bem-estar, como a exposição à luz natural, a prática regular de atividades físicas, o fortalecimento de vínculos sociais e a realização de atividades prazerosas.

Para ajudar a enfrentar o inverno de forma mais saudável, recomenda-se manter uma rotina estruturada, com horários regulares para dormir, comer e descansar, além de cuidar da alimentação e da hidratação. Alguns sinais de que o inverno está influenciando negativamente a saúde mental, incluem:

Mudanças no apetite e no sono

Sensação constante de tristeza

Isolamento social

Irritabilidade

Dificuldade de concentração

“Quando esses sintomas persistem por mais de duas semanas, é importante procurar ajuda especializada”, diz o professor.

Welder destaca também que a chave para manter uma rotina saudável e equilibrada durante os meses mais frios é a organização. “Ter horários regulares para acordar, se alimentar e dormir; planejar pausas no trabalho para descanso e lazer; praticar algum tipo de exercício físico, mesmo em casa e reservar momentos de cuidado consigo, como meditação, leitura, ou banho quente são fatores protetivos importantes diante do impacto emocional das estações frias.

É fundamental buscar ajuda profissional quando os sintomas começam a prejudicar o funcionamento cotidiano — no trabalho, nos estudos, nas relações familiares e sociais — ou quando houver sofrimento psicológico intenso. “Psicólogos e psiquiatras estão preparados para oferecer suporte, diagnóstico e intervenções adequadas. Não há motivo para esperar o "fim do inverno": o sofrimento psíquico merece atenção em qualquer época do ano.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia