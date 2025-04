Sedentarismo na adolescência pode causar sofrimento mental na vida adulta?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O sedentarismo na adolescência pode ter impactos significativos na saúde mental durante a vida adulta. É isso o que diz um estudo publicado no Journal of Adolescent Health. Jovens que passam mais de três horas ociosos, expostos a telas ou até mesmo lendo, correm mais risco de enfrentar sofrimento psicológico no futuro.



Nesta fase, o corpo e a mente estão em desenvolvimento, e a falta de atividade física pode contribuir para uma série de problemas psicológicos, como o aumento da ansiedade e depressão, baixa autoestima, dificuldade de socialização e estresse, além de problemas como obesidade e doenças cardiovasculares.





A maioria das pesquisas se concentra na análise do tempo total sentado, mas existe a atividade sedentária positiva, como assistir à aula e fazer a tarefa de casa, por exemplo. No entanto, a psicóloga do Prontobaby Hospital da Criança, Mayara Lima Vianna Gomes , explica que existem práticas não benéficas, como passar muito tempo na internet ou jogar videogame.



“O uso excessivo de celulares causa um grande estímulo mental e pode causar impactos negativos na saúde psicológica do indivíduo. Por isso, existe a necessidade de promover um equilíbrio no tempo exposto às telas. É importante os pais incentivarem a prática de atividades físicas e a interação social com os amigos e familiares nas horas vagas”, comenta.



O jovem exposto à rede social pelo celular, por exemplo, tem mais sintomas de ansiedade e outros problemas psicológicos. “Isso ocorre porque ele fica sedentário, tem uma má alimentação e menos interação social com pessoas do seu convívio”, pontua a psicóloga.





Um adolescente com depressão pode apresentar sintomas aparentes. “Isolamento, desinteresse em atividades que antes eram prazerosas, alterações no humor como a irritabilidade e impulsividade, sono excessivo, prejuízo no rendimento escolar, falas pessimistas e até ideação suicida”, comenta Mayara.



A especialista afirma que os pais precisam estar atentos e, ao identificarem possíveis sintomas, devem buscar uma avaliação psicológica. O trabalho precisa ser multidisciplinar a fim de devolver a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. “O sedentarismo pode causar doenças físicas como diabetes, hipertensão e obesidade, além de doenças psicológicas”, explica.



Para minimizar impactos negativos na saúde mental dos adolescentes, Mayara sugere diminuir o tempo de exposição as telas, promover atividades prazerosas que provoquem a sensação de bem-estar, incentivar a interação social com amigos ou familiares, realizar refeições em família, realizar esportes e outras práticas que possam contribuir para um bom desenvolvimento físico, social e emocional.



Cerca de um em cada sete adolescentes sofre de alguma doença mental, principalmente ansiedade e depressão. Além desses transtornos, há altas taxas de abuso de álcool e drogas, distúrbios alimentares, problemas de comportamento e ideação suicida. Cerca de um terço dos jovens apresenta essas doenças antes dos 14 anos, e metade as manifesta por volta dos 18 anos.





