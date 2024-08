É celebrado nesta terça-feira (27), o Dia do Psicólogo, data que reconhece o empenho e o impacto do trabalho dos profissionais que se dedicam ao cuidado da saúde mental. Esses especialistas desempenham papel essencial ao ajudar as pessoas a enfrentarem desafios emocionais, promover o autoconhecimento e melhorarem a qualidade de vida por meio da psicoterapia.



“Ser psicólogo, para mim, é contribuir para que fique tudo bem mesmo após um dia difícil e, juntos, na terapia, trabalhar as distorções cognitivas dos pacientes, tendo a consciência de que, embora o tema da saúde mental seja amplamente discutido atualmente, ainda há muito a ser conquistado. Diferente de outras práticas, ninguém posta ‘sessão paga’ como fazem quando vão à academia, por exemplo”, comenta o neuropsicólogo Aslan Alves.

O acompanhamento psicoterapêutico é um processo fundamental na promoção do bem-estar mental e pode estar aliado a outras atividades de atenção e cuidados com o corpo e a mente proporcionando suporte adicional nesta jornada e potencializando os efeitos do tratamento.

Aslan Alves lista cinco práticas que podem servir como complementos valiosos à psicoterapia:

1. Relaxamento (meditação e mindfulness)

Técnicas de meditação, respiração profunda e mindfulness são eficazes na redução do estresse e da ansiedade, além de promoverem um estado de relaxamento profundo. Essas práticas melhoram a concentração, aumentam a sensação de bem-estar e podem contribuir para uma melhor qualidade do sono, além de reduzir sintomas de depressão.

2. Passeios ao ar livre

Caminhadas em parques, trilhas na natureza ou simplesmente passar tempo em ambientes naturais têm efeitos comprovados na redução do estresse e na melhoria do humor. A exposição à luz solar durante essas atividades também promove a produção de vitamina D, essencial para a saúde óssea e o fortalecimento do sistema imunológico.

3. Atividade física regular

Praticar corrida, ciclismo, ioga, pilates ou outro exercício físico libera endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de prazer e bem-estar. Além disso, a atividade física regular melhora a autoestima, o humor e pode aliviar sintomas de ansiedade e depressão.





4. Arte, música, escrita

Envolver-se em atividades como pintura, escultura, música ou escrita, oferece uma forma poderosa de expressão emocional. A expressão criativa ajuda a processar emoções difíceis, reduz o estresse e promove o autoconhecimento, sendo uma ferramenta importante para externalizar sentimentos e pensamentos complexos.

5. Socialização e conexões pessoais

Manter relações sociais saudáveis e participar de atividades comunitárias ou em grupo é fundamental para o bem-estar emocional. Conexões sociais fortes proporcionam apoio, senso de pertencimento e ajudam a combater sentimentos de isolamento e solidão, que podem contribuir para o surgimento de problemas de saúde mental.

