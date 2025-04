Atividade física é fundamental para a saúde da gestante

O momento da gravidez é cercado de mudanças físicas e emocionais para as mulheres. Entre os diversos cuidados que a gestante deve ter, a prática de atividade física pode ser uma grande aliada para garantir uma gestação mais saudável e equilibrada.

Com o Dia Mundial da Atividade Física amanhã (6/4), especialistas reforçam a importância dos exercícios durante a gestação e trazem orientações seguras para as futuras mamães. Claudia Ribeiro, coordenadora médica do Hospital Maternidade Paulino Werneck, explica que a prática regular de exercícios pode proporcionar benefícios tanto para a gestante quanto para o bebê.

"A atividade física na gravidez contribui para a melhora da circulação sanguínea, controle do peso, redução de dores lombares e preparação do corpo para o parto. Além disso, também auxilia na saúde mental, diminuindo os níveis de estresse e ansiedade comuns nesse período", destaca a especialista.

Exercícios recomendados e intensidade adequada

A escolha da atividade física deve levar em conta a fase da gestação e as condições de saúde da mãe. Segundo Claudia, atividades de baixo impacto são as mais indicadas.

"Caminhadas, hidroginástica, ioga e pilates são opções seguras para a maioria das gestantes. Esses exercícios ajudam a fortalecer a musculatura, melhoram a postura e evitam desconfortos comuns da gravidez", ressalta.

Em relação à intensidade, a recomendação é que as gestantes realizem atividades leves e moderadas, sempre com orientação profissional. "Um bom parâmetro é a chamada 'conversa confortável': a gestante deve conseguir falar normalmente durante o exercício, sem ficar ofegante demais", recomenda a médica.



Cuidados essenciais e contraindicações

Antes de iniciar ou manter a prática de atividades físicas, é fundamental que a gestante passe por uma avaliação médica. Algumas condições exigem restrição ou até mesmo a suspensão dos exercícios, como gestações de alto risco, sangramentos, hipertensão arterial ou doenças cardíacas.

"Outro ponto essencial é a hidratação constante e o uso de roupas leves e confortáveis. Também é importante evitar atividades que envolvam risco de quedas ou impactos na região abdominal", orienta Claudia.

Atividade física no pós-parto

E depois do parto? Muitas mulheres têm dúvidas sobre quando podem retomar os exercícios. A médica explica que o retorno depende do tipo de parto e da recuperação da mãe.

"Em partos normais sem complicações, a mulher pode iniciar atividades leves, como caminhadas, em cerca de 15 dias. Já para os casos de cesáreas, o ideal é aguardar, em média, de seis a oito semanas e sempre com avaliação médica", pontua.

A adoção de um estilo de vida ativo durante a gravidez e no pós-parto contribui para a recuperação física e emocional da mulher, além de melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar da família.

A especialista reforça que o movimento é um grande aliado para a gestante, desde que realizado com responsabilidade e orientação adequada. E recomenda: procurar um profissional de saúde para avaliar e indicar os exercícios mais adequados é o primeiro passo para garantir uma gravidez ativa e saudável.

