Fazer exercícios regulares ajuda a controlar a pressão, o diabetes e colesterol, a evitar o estresse e até a depressão pós-parto Freepik

A prática de atividade física é benéfica durante a gravidez. Apenas 150 minutos de atividade moderada, divididos entre os dias da semana, ajudam a futura mamãe na manutenção do peso e no bem-estar durante o período da gestação, além de refletir de forma positiva na saúde do bebê.





Segundo o médico do esporte Fabrício Buzatto, a atividade física contribui para a saúde da mulher, mesmo antes da concepção. "A prática de esportes auxilia na melhora do metabolismo, na função hormonal e no controle do peso , além de ajudar na redução do estresse , o que favorece a ovulação para a fertilização", explica.As atividades ideais para as gestantes são aquelas que possibilitam a realização de treinos moderados e com menor impacto. A plataforma Mais Abraços, da Huggies, especializada na jornada da maternidade, lista seis modalidades para serem praticadas na gestação.No topo do ranking, a natação é considerada o exercício ideal, já que o nível de impacto é baixo, por ser realizada dentro d'água. É um esporte que pode ser praticado em qualquer momento da gestação, sem problema algum. A modalidade promove o fortalecimento dos músculos e relaxa a mente.A prática da ioga é outra modalidade bastante recomendada. A mulher encontra o equilíbrio entre saúde física e mental com exercícios que fortalecem partes distintas do corpo, promovendo maior flexibilidade, inclusive, na região pélvica.Tanto a ioga quanto o Pilates ajudam no controle do estresse e contribuem para o fortalecimento do corpo. No Pilates, é possível alongar os músculos e promover o aumento da mobilidade, algo muito útil à medida que a barriga cresce. Além disso, ajuda a manter uma boa postura, algo vital para evitar dores durante a gravidez.Andar de bicicleta faz bem para a saúde cardiovascular, tanto da mãe, quanto do bebê. Assim como correr, pedalar melhora o processo de desenvolvimento fetal. Mas é importante que seja respeitado o limite da mãe, sem excessos, e ter cuidado com quedas e a segurança, caso o exercício seja feito em local aberto. A prática deve ser evitada se a mulher sentir que seu equilíbrio está prejudicado pelo barrigão.Já para a futura mamãe que prefere treinar na academia, é indicado dar atenção especial à parte inferior das costas e ao abdome. Além disso, o alongamento dos músculos flexores dos quadris e o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico são cuidados bem-vindos que farão a diferença na hora do parto.Ao contrário do que algumas pessoas pensam, correr é um esporte seguro para grávidas, se respeitado o limite da mãe e evitada a exaustão. A corrida ajuda o sangue a fluir pelo corpo, beneficiando a saúde cardiovascular da mãe e do bebê.Seja qual for a escolha, a manutenção física é fundamental para a saúde da gestante. "Fazer exercícios regulares ajuda a controlar a pressão , o diabetes colesterol , a evitar o estresse e até a depressão pós-parto ", aponta Fabrício Buzatto. É importante ressaltar ainda que a prática de esportes pelas futuras mamães deve ser acompanhada por profissionais da saúde e da educação física.