Genéricos fazem uma grande diferença na vida dos brasileiros, em especial aqueles que convivem com doenças crônicas, como é o caso do colesterol Freepik

O colesterol é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Para o controle, além de mudanças no estilo de vida, o uso crônico de medicamentos muitas vezes se faz necessário.





Desde que chegaram às farmácias, há 24 anos, os genéricos se converteram em um importante instrumento de acesso a medicamentos e hoje fazem uma grande diferença na vida dos brasileiros, em especial aqueles que convivem com doenças crônicas , como é o caso do colesterol.Levantamento da PróGenéricos aponta que 80,04% dos produtos comercializados para o colesterol são medicamentos genéricos.Nos últimos 12 meses foram vendidas 107,09 milhões de unidades de medicamentos para o controle do colesterol, dos quais 85,7 milhões são genéricos. Os dados foram extraídos da base do IQVIA, instituto com atuação no monitoramento dos indicadores da indústria para o varejo farmacêutico.De acordo com os números, os genéricos seguem permitindo que cada vez mais pacientes tenham acesso ao tratamento do colestetol. Nos últimos cinco anos, as vendas em unidades desses medicamentos cresceram 27,02%. Os genéricos avançaram ainda mais no período: 46,09%."Esses dados mostram claramente que as pessoas estão se tratando mais e que os genéricos têm feito a diferença na vida destas pessoas, contribuindo para seus tratamentos", afirma o presidente executivo da PróGenéricos, Tiago de Moraes Vicente. Atualmente, oito dos dez medicamentos mais vendidos para colesterol são genéricos.O crescimento mais acelerado dos genéricos acompanha o aumento da participação de mercado que em 2019 era de 69,6% e avançou para os atuais 80,04%. Excluindo os genéricos do mercado de medicamentos para colesterol, nos últimos cinco anos observa-se uma queda de 16,63% nas vendas.