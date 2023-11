Praticar pilates durante a gestação é seguro e recomendado para as mamães, já que quando acompanhado por profissional qualificado, faz toda a diferença durante o período gestacional e pós gestacional. Por isso, a fisioterapeuta e instrutora de pilates Érika Batista, chama a atenção para cinco benefícios para quem decide incluir essa atividade física na rotina de exercícios da gestante.

Reduz o risco de doenças gestacionais



A prática do método pilates, regular e precoce, reduz o risco de doenças como diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia, desde que a gestante tenha indicação do obstetra a se manter ativa, enfatiza Érika Batista: "O pilates é uma excelente ferramenta na manutenção da saúde da mamãe e do bebê".

Leia: Gravidez e atividade física: seis modalidades para as futuras mamães

"É comum as mulheres buscarem a prática apenas depois do primeiro trimestre, mas o ideal é que se a gestação for planejada, mesmo antes da gestação, já ocorra o preparo corporal para receber o bebê. O pilates ainda atua na redução da ansiedade e do estresse tão frequente nas mulheres que desejam engravidar", destaca Érika Batista.

Prevenção da diástase e incontinência urinária



A diástase do abdome é a separação dos músculos retos do abdome para a acomodação do bebê e está relacionada com maiores episódios de dor lombar e pélvica, além de incontinência urinária: "Os exercícios do pilates atuam no controle da respiração, ativando músculos do abdome, sem precisar fazer os abdominais convencionais. Aliás, estes são contra indicados durante a gestação por aumentar a pressão intra-abdominal que causa diástase e incontinência urinária", alerta a professora.

Redução das dores lombares e pélvicas



Durante a gravidez, as dores nas regiões lombar e pélvica são comuns: "Sendo assim, promover a estabilidade das articulações da pelve, joelhos e tornozelos previne e reduz os episódios de dor".

Leia: Lei garante novos exames a gestantes da rede pública de saúde

Melhora da postura e prevenção de quedas

Com o aumento das mamas e crescimento do bebê, a postura da gestante vai sendo projetada à frente, causando hipercifose torácica e hiperlordose lombar: "O pilates melhora a consciência corporal, a postura e ainda previne quedas, mantendo o corpo da futura mamãe funcional e apto às demandas diárias", lembra Érika Batista.

Maiores chances de parto natural ou normal

Se a gestante sonha em ter um parto natural ou normal, o pilates pode ajudar bastante: "Os exercícios respiratórios associados aos movimentos, trabalham a força e mobilidade do assoalho pélvico, o que contribui muito para o sucesso do parto normal ou natural", enfatiza a fisioterapeuta, mestre em reabilitação.