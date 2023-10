683

Quem sofre com dores crônicas precisa adotar uma série de autocuidados, sendo um deles realizar uma atividade física Freepik

O pilates é indicado para quem tem dor crônica. Entre os benefícios estão a redução da dor ou maior tolerância a dor, melhora da mobilidade, da amplitude de movimento e da qualidade de vida em geral.



Segundo a fisioterapeuta especialista em dor crônica e saúde postural, Walkíria Brunetti, quem sofre de dor crônica costuma desenvolver a cinesiofobia, o medo de sentir dor.





"A pessoa passa a evitar movimentos e posturas que, de acordo com a sua percepção, podem agravar o quadro doloroso. Para se proteger, esses pacientes acabam passando mais tempo deitados ou sentados. A maioria, inclusive, considera que esportes e atividades físicas são contraindicados".Ao contrário dessa crença, a atividade física pode ser um recurso adicional no tratamento da dor crônica. O pilates, por exemplo, traz uma série de benefícios para quem padece de quadros dolorosos crônicos.De acordo com um estudo publicado no periódico Clinical Rehabilitation, a prática é eficaz para controlar a dor, melhorar a incapacidade física e para diminuir a cinesiofobia.O corpo humano não foi feito para ficar parado. Pelo contrário, a inatividade física agrava a dor. A falta de movimento causa encurtamentos e contrações musculares, deixa as articulações mais rígidas e diminui a flexibilidade. "O resultado é o agravamento da dor. Isso é o que chamamos de ciclo vicioso da dor: o paciente sente dor e não se movimenta e a falta de movimento piora a dor", aponta Walkíria.Mas é importante ressaltar quando o paciente está em um momento crítico de dor, o exercício pode não ser benéfico."O ideal é usar outros recursos, como a fisioterapia e medicamentos, para melhorar o quadro doloroso. A partir da melhora, podemos introduzir os exercícios. Um dos aspectos positivos do pilates é a possibilidade de individualizar os movimentos, respeitando as limitações físicas de cada paciente", comenta a especialista.O pilates trabalha vários grupos musculares. Porém, os movimentos se concentram no fortalecimento dos músculos que sustentam e dão estabilidade para a coluna, chamados de core ou powerhouse. O método também aumenta a flexibilidade e a amplitude de movimento.Outro benefício do pilates é o relaxamento muscular, induzido pela respiração profunda. A liberação da tensão nos músculos ajuda bastante a aliviar a dor."A melhora da postura é outro efeito positivo do pilates. Quem sofre de dores crônicas pode adotar posições inadequadas para aliviar a dor. Isso pode virar um vício postural e, nesse sentido, o pilates ajuda bastante", comenta Walkíria.Estima-se que de 22% a 78% das pessoas com dores crônicas podem desenvolver um transtorno depressivo ou ansioso . Muitos estudos apontam que o pilates também atua na melhora de sintomas da depressão, alivia o estresse e reduz a ansiedade."Tanto o pilates como outras atividades físicas liberam a endorfina. Esse neurotransmissor é produzido pelo sistema nervoso central e é liberado em reposta a estímulos como os exercícios. A endorfina tem efeito direto na redução da dor e do estresse. Além disso, promove a sensação de bem-estar, regula o humor e melhora o sono", informa Walkíria.Quem sofre com dores crônicas precisa adotar uma série de autocuidados, sendo um deles realizar uma atividade física. "O pilates é uma ótima escolha, desde que bem orientado e individualizado, de acordo com o perfil e necessidades de cada paciente", indica.