683

A aula de circuit pilates baseia-se no trabalho fundamentado em trabalhos no solo e em aparelhos, sendo eles, o reformer e o chair Bodytech/Divulgação









Trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, enfrentar um trânsito caótico. Certamente você se identifica com uma ou mais destas atividades do dia a dia,não é mesmo? E à medida que o tempo passa, a cobrança e a pressão por resultados se tornam comuns nesta rotina estressante. O que se torna o gatilho certo para o desenvolvimento de doenças relacionadas à mente, tais como depressão e ansiedade, desencadeando quadros preocupantes, segundo as autoridades de saúde.

Pilates: corpo, mente e espírito





Leia: Descontrole emocional pode arruinar em segundos a saúde mental.

O circuito do pilates É com este intuito, que a professora da Bodytech, Adriana Coutinho, destaca o chamado circuit pilates, formatada para ser praticada no formato de um circuito, oferecido pela academia: "Aa proposta é focar nas origens, ou seja, em um pilates mais clássico, autêntico".

As aulas já são dadas em unidades de Brasíla e São Paulo. Indo contra essas tendências que afetam negativamente a vida dos indivíduos,é que técnicas de descontração e relaxamento da mente estão se tornando tendência entre as pessoas, bem como de exercícios como o pilates que consiste em uma metodologia na qual há um sistema completo de práticas com movimentos, posturas, aparelhos e acessórios, buscando desenvolver três aspectos da natureza humana: corpo, mente e espírito.É com este intuito, que a professora da Bodytech, Adriana Coutinho, destaca o chamado circuit pilates, formatada para ser praticada no formato de um circuito, oferecido pela academia: "Aa proposta é focar nas origens, ou seja, em um pilates mais clássico, autêntico".As aulas já são dadas em unidades de Brasíla e São Paulo.









De acordo com Adriana, a aula funciona da seguinte forma: "De início, todo mundo começa fazendo os exercícios clássicos do mat pPilates como aquecimento, depois os alunos vão para os aparelhos e finaliza no solo. Cabe destacar que as aulas serão coreografadas, com ênfase no trabalho do ritmo e da



Leia: Esgotamento mental: 21 sintomas para ficar atento.



Adriana também explica que as aulas de pilates trabalham o corpo de forma global, trazendo mais consciência corporal ao aluno. A profissional destaca que os exercícios físicos são essenciais para a saúde do corpo, mas a mente também precisa de cuidados: "A prática de pilates une ambas as coisas: benefícios para o corpo e para a mente". A aula, denominada circuit pilates, baseia-se no trabalho fundamentado em trabalhos no solo e em aparelhos, sendo eles, o reformer e o chair.De acordo com Adriana, a aula funciona da seguinte forma: "De início, todo mundo começa fazendo os exercícios clássicos do mat pPilates como aquecimento, depois os alunos vão para os aparelhos e finaliza no solo. Cabe destacar que as aulas serão coreografadas, com ênfase no trabalho do ritmo e da respiração ”.Adriana também explica que as aulas de pilates trabalham o corpo de forma global, trazendo mais consciência corporal ao aluno. A profissional destaca que os exercícios físicos são essenciais para a saúde do corpo, mas a mente também precisa de cuidados: "A prática de pilates une ambas as coisas: benefícios para o corpo e para a mente".

E quais são os benefícios diretos da prática?

O pilates exercita os músculos que sustentam a coluna, aumentando o suporte e a estabilidade do tronco, favorecendo o alinhamento das estruturas e a restauração de desequilíbrios posturais, eliminando dores crônicas, como dores na lombar, cervical, entre outras.





A modalidade também proporciona o ganho de flexibilidade e mobilidade articular, ganho de força e condicionamento físico, pelas aulas serem ritmadas, destaca a profissional, abordando alguns dos benefícios da prática contínua da modalidade, que pode ser exercida, tanto por adolescentes, quanto adultos de todas as idades.

Já em relação a saúde mental está o fato da prática manter a mente aberta e alerta, ja que o momento exige do indivíduo uma presença consciente como também consciência na respiração, o que faz com que o mesmo aprenda a respirar durante a prática dos movimentos, reduzindo assim, significativamente, estados como a ansiedade e o estresse.





“Outros benefícios dizem respeito a uma melhora do sono da pessoa, como também a coordenação motora e equilíbrio, o que ajuda na redução de quadros de sedentarismo, proporcionando ao indivíduo uma melhor auto estima”, destaca a professora.