683

Transtorno mental: OMS diz que o número chega a 1 bilhão de indivíduos svklimkin/Pixabay



Os transtornos mentais afetam grande número de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número chega a 1 bilhão de indivíduos, o que impacta suas vidas de diversas formas e, na maioria dos casos, o tratamento multidisciplinar é a melhor alternativa para que o paciente evolua e mantenha-se estável. Os transtornos mentais afetam grande número de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número chega a 1 bilhão de indivíduos, o que impacta suas vidas de diversas formas e, na maioria dos casos, o tratamento multidisciplinar é a melhor alternativa para que o paciente evolua e mantenha-se estável.





“Nas residências terapêuticas, o tratamento é multidisciplinar ou 360, sempre com foco em compreender e oferecer tratamento não apenas os sintomas do transtorno, mas a todos os fatores psicológicos, sociais e biológicos envolvidos no quadro clínico do paciente”, explica Ariel Lipman, médico psiquiatra e diretor da SIG - Residência Terapêutica.





O tratamento em si varia para cada paciente, mas sempre estão disponíveis o acompanhamento de psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros especialistas: “Todos esses profissionais trabalham em conjunto para chegar a um diagnóstico e protocolo completo e abrangente do paciente em questão”, destaca Lipman.

Por que o tratamento multidisciplinar é necessário?

O tratamento de uma pessoa com transtorno mental vai além de melhorar sintomas: “Quando o paciente não está em crise, por exemplo, é necessário controlar essa fase de remissão e buscar possíveis gatilhos . Além disso, em alguns casos, são necessários ainda mais cuidados, como enfermeiros e assistentes sociais que ajudam no bem-estar da pessoa”, diz o médio psiquiatra.

Ao receber um tratamento multidisciplinar, o paciente tem uma avaliação completa e uma abordagem personalizada, proporcionando prevenção de crises, suporte contínuo e a inclusão familiar: “É fundamental envolver a família do paciente, ajudando-os a entender melhor o transtorno e fornecendo orientação sobre como o apoiar todo esse processo”, pontua o psiquiatra.

Residências terapêuticas