Descontrole emocional pode arruinar em segundos a saúde mental

683

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)

Tomar cuidado com as palavras em momentos de raiva - muitas vezes, as pessoas falam o que querem e acabam ofendendo o outro;

Não usar a força para vencer uma discussão quando estiver com raiva;

Refletir antes de tomar decisões precipitadas - casamentos acabam em meio a discussões, negócios desmoronam e sonhos são interrompidos.

descontrole emocional pode destruir em segundos o que você levou anos para construir! O gestor de emocional, Rodolpho Ramos, reconhece que entende bem esse assunto por experiência própria. Após anos com problemas para lidar com os próprios sentimentos, e passar por diversos acessos de fúria, Ramos garante que que aprendeu a controlar as emoções.Hoje, ele também utiliza as próprias vivências para auxiliar outras pessoas a lidarem com o descontrole emocional. Para contribuir neste processo, Rodolpho separou três dicas fundamentais:

Leia também: Por que mulheres se sobressaem quando o assunto é inteligência emocional?



O autor

Rodolpho Ramos é escritor, palestrante e treinador de pessoas com foco em gestão das emoções. Graduado em Informática e pós-graduado em Gerência de Projetos, atuou por vários anos na Polícia Penal Federal, com projetos de inovação tecnológica no âmbito da segurança pública em todo o Brasil. Hoje atua como treinador e capacitador de pessoas, além de se dedicar a estudos sobre gestão das emoções e autodisciplina.Para aprender dicas sobre controle emocional, uma boa dica é o livro O Aprendiz. Baseado em fatos reais, Rodolpho Ramos narra em livro a trajetória de um jovem que cruza com a morte mais do que com a própria sombraPai alcoólatra, mãe abusiva, irmão opressor, irmã ausente. Assim era composta a família de Davi, um menino que antes de completar 10 anos já havia vivenciado mais experiências traumáticas que a maioria dos adultos. Tantos transtornos fizeram despertar nele um monstro interior, que a cada acesso de raiva o deixava absurdamente violento, como se dominasse seu corpo e mente.Baseado em uma história real, Rodolpho Ramos estreia na literatura com a densa narrativa de O Aprendiz. Na obra, publicada pelo Grupo Citadel, o autor narra cronologicamente os acontecimentos que fizeram o protagonista cavar o fundo do poço rumo ao inferno, até descobrir que ele mesmo já havia se tornado parte das trevas.Conforme o menino crescia, o ódio fazia com que o monstro ganhasse mais espaço dentro dele. Com a idade, veio a força, que aliada à coragem fazia com que ele enfrentasse e agredisse quem quer que fosse. A mãe, o padrinho e até os amigos eram vítimas de seus ataques de fúria. Sempre envolvidos em brigas nas ruas e em festas, Davi flertou com a morte inúmeras vezes até entender que precisava mudar se quisesse continuar vivo.Ao misturar ficção e veracidade, Rodolpho Ramos traz para os leitores relatos muitas vezes angustiantes de um personagem que beirou ganhar o título de assassino mais vezes do que os dedos de uma mão podem contar. Mesmo com todos os motivos para desistir de viver, ele encontrou uma forma de lidar com os próprios demônios. Assim como na vida real, a trajetória de Davi não termina como num conto de fadas, mas o que importa é que agora o monstro já não está mais ali.Título: O AprendizSubtítulo: Uma história baseada em fatos reaisAutor: Rodolpho RamosEditora: Grupo CitadelISBN: 978-65-5047-226-9Páginas: 304Formato: 15.5 x 1.5 x 23 cmPreço: R$ 59,90Onde encontrar: Amazon