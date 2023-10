683

Dos 20-30 anos a pele não mostra muitos sinais do envelhecimento, mas é bom manter uma rotina de skincare de acordo com as necessidades individuais de cada pele PIXNIO

A pele, assim como os outros órgãos do corpo humano, passam por alterações com o passar dos anos. Portanto, também precisa de cuidados específicos conforme a passagem do tempo. Rotinas como o uso do protetor solar, que devem ser mantidas em todas as faixas etárias.





Como cuidar da pele em cada faixa etária

Se na adolescência o foco é a prevenção de problemas como acne e oleosidade excessiva devido o aumento significativo na produção de hormônios, na fase adulta, recomenda-se foco em prevenir o envelhecimento precoce da pele, como aparecimento de rugas, linhas finas, manchas e flacidez.A médica dermatologista Fernanda Bonaparte explica que ao longo do tempo a pele sofre muitas mudanças. “Perda de elasticidade e firmeza, surgimento de rugas e linhas de expressão, aparência de manchas e irregularidades de pigmentação, diminuição da hidratação e perda de volume favorecendo os sulcos e sombras”, ressalta.Em torno dos 12-15 anos, dependendo do adolescente recomenda-se três etapas: limpar, hidratar e proteger. “A pele do adolescente tem uma tendência a oleosidade proveniente de alterações hormonais. Dermocosméticos que contenham ácido salicílico podem ser grandes aliados na rotina de cuidados com a pele”, destaca a dermatologista.Dos 20-30 anos a pele não mostra muitos sinais do envelhecimento, mas é bom manter uma rotina de skincare de acordo com as necessidades individuais de cada pele, retirar a maquiagem antes de dormir, usar produtos com ativos antioxidantes para ajudar a combater os radicais livres.Já para as peles maduras, manter uma boa hidratação nessa fase é essencial, além disso, dermocosméticos ricos em Vitamina A, que estimulam a renovação celular e suavizam alguns sinais da idade, assim como o uso do Retinol e Vitamina C.Fernanda ainda reforça que cada pessoa é única, e é sempre recomendado consultar um dermatologista para obter orientações personalizadas sobre os cuidados com a pele. “E lembre-se, o uso do protetor solar é fundamental em todas as fases da vida”, conclui.