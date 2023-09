683

É fundamental adotar uma rotina de cuidados específicos para minimizar os efeitos colaterais do tratamento na pele Freepik

Mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa também traz à tona a importância de cuidar da pele durante o tratamento oncológico. O dermatologista Amilton Macedo destaca a relevância desse cuidado especial e mostra como ajudar pacientes a manter a saúde e o bem-estar da pele enquanto enfrentam a batalha contra o câncer.





Durante o tratamento oncológico, a pele pode ser afetada por efeitos colaterais, como ressecamento, coceira, vermelhidão, sensibilidade e até mesmo reações cutâneas adversas. Esses efeitos podem ser resultado da radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia ou imunoterapia, e exigem atenção e cuidados específicos.Quanto à radioterapia, pode resultar em um efeito colateral chamado radiodermite, uma reação inflamatória na pele causada pela radiação. Segundo o dermatologista, a radiodermite é uma preocupação significativa durante a radioterapia, pois pode causar desconforto, vermelhidão, coceira e irritação na pele. "Por isso, é fundamental adotar uma rotina de cuidados específicos para minimizar esses efeitos colaterais".Durante o tratamento, o uso de produtos suaves e não irritantes é recomendado para cuidar da pele sensibilizada pela radioterapia. Hidratação adequada com cremes emolientes e loções calmantes pode ajudar a aliviar o ressecamento e a coceira, enquanto o uso de protetor solar de amplo espectro com FPS adequado é essencial para proteger a pele durante o tratamento e evitar danos causados pela radiação ultravioleta.Além disso, o dermatologista destaca que é essencial buscar orientação médica para um cuidado personalizado durante o tratamento oncológico. "Cada paciente é único e requer uma abordagem individualizada. Consultar um dermatologista especializado é fundamental para obter orientações específicas para o cuidado da pele durante o tratamento", enfatiza."O Outubro Rosa é uma oportunidade não apenas para conscientizar sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama, mas também para lembrar dos cuidados necessários com a pele durante o tratamento oncológico. Cuidar da pele é uma parte essencial da jornada do paciente, contribuindo para o bem-estar geral e a qualidade de vida durante esse período desafiador", encerra.