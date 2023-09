683

Não basta sonhar - é preciso fazer acontecer Freepik

Delulu, gíria conhecida entre os jovens após viralizar nas redes sociais, principalmente no Tik Tok, é uma combinação entre as palavras delusional e ilusão. A nova moda é usada para descrever alguém que está vivendo em um estado de fantasia, em uma simulação de uma realidade que não existe, como se apenas isso importasse. Para a especialista em mindset e comportamento mental Thais Galassi, os princípios dessa tendência são como a cocriação de uma programação mental ou uma visualização criativa, o que acaba sendo um hábito bom desde que não aconteça em excesso.





"Ressignificar a mente e experimentar a vida por meio da visualização de algo como se fosse real, pode ser positivo por ensinar a pessoa a usar a mente favoravelmente e dominá-la para criar o futuro que deseja. Entretanto, não basta sonhar, é preciso fazer acontecer", complementa a especialista. Se comparado a antigas técnicas, como a Lei da Atração , Thais afirma que há semelhanças, mas frisa que o importante não é apenas visualizar e mentalizar o futuro, sendo necessário ter ações elevadas e pensamentos positivos para que isso aconteça."Na Lei da Atração a primeira pergunta feita é o que a pessoa quer que aconteça na vida e é essa consciência, tanto na parte profissional quanto pessoal, que ajuda a criar uma nova realidade. Trabalhar isso mentalmente e agir de acordo é a combinação perfeita para alcançar o que se deseja", comenta.Outro ponto importante que a podcaster traz é sobre a necessidade de usar a autoconfiança e a positividade para tornar tudo real. "Outra coisa que as pessoas precisam compreender é que o passo principal do Delulu e da Lei da Atração é acreditar. Todos temos crenças limitantes que barram esse propósito. Por isso é essencial trabalhar o autoconhecimento para descobrir quais são as crenças que nos limitam de conseguir atrair aquilo que deseja, ajudando na transformação do que é físico."Para o futuro, Thais acredita que, se feito em conjunto com boas ações e atitudes, o Delulu irá se fortalecer. "A projeção e expectativas para o futuro são boas, principalmente se pensarmos que o principal público que está consumindo esse conteúdo é a geração Z. A crença vai ajudar muitos adolescentes que são negativos ou que tem muitas crenças limitantes a mudar esse padrão de mentalidade", reforça.