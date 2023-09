683

Yuri teve um acidente capilar depois de descolorir o cabelo Record TV/Divulgação

A edição de 2023 do reality A Fazenda está dando o que falar e, além das tretas e confusões que já são costume do programa, um fato chamou atenção dos telespectadores: o fazendeiro Yui Meirelles decidiu renovar o visual e, para sua surpresa, sofreu um corte químico. O cabelo do rapaz, que era preto, caiu e deixou um buraco na parte de cima de sua cabeça.





"O corte químico é uma quebra capilar ou um brusco rompimento da fibra, sendo resultado de um procedimento químico ou excesso de procedimentos. Erros como má administração na aplicação e no tempo do produto e incompatibilidade de química podem deixar os cabelos mais frágeis, tornando-os suscetíveis a quebra, até mesmo, severa", explica a tricologista Viviane Coutinho.Nessa situação, os cabelos ficam frágeis, opacos e ressecados. Segundo a especialista, para recuperá-los, um bom tratamento, como um cronograma capilar, é o ideal para amenizar e melhorar o quadro. "Para isso, produtos que melhoram a resistência como queratina, reposição lipídica para devolver a emoliência, ácido hialurônico e outros. Opte por óleos vegetais, máscaras nutritivas com argan, 18 MEA, ceramidas e outros", explica.Em casos extremos, se for necessário, Viviane diz que o melhor é tentar dar um corte para retirar a parte mais fragilizada, além de investir em tratamentos e home care. "Isso trará proteção, nutrição e brilho aos fios", aponta.Já para prevenir um corte químico, a tricologista é enfática ao falar sobre teste de mecha. "O profissional deve ter consciência da importância desse teste, que é capaz de prevenir situações como essa. Ele também deve saber e informar ao cliente que cabelos que já possuem químicas precisam de cuidados redobrados. A melhor maneira de prevenção, além de preparar os fios para receber o produto, é saber o que está fazendo e fazer com responsabilidade", diz.A tricologista explica que o tempo de recuperação dos fios varia de acordo com o estrago feito. "Depende da gravidade e do investimento em tratamentos para reverter o caso, além da pessoa fugir de químicas e ferramentas térmicas. Qualquer tipo de disfunção capilar precisa ser tratada, o que muda é a causa", indica.