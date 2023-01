Corte químico: o que é e como evitar o que atingiu o cabelo de Luiza Sonza

Luiza Sonza enfrentou o temido corte químico, que é uma quebra severa nos fios capilares que ocorre quando se utiliza alguma química incompatível nas madeixas (foto: Instagram/ Reprodução da internet) Recentemente viralizou nas redes sociais o novo visual da cantora e compositora gaúcha, Luiza Sonza, famosa por hits como “Sentadona” e “Café da Manhã”, e que acumula mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. A popstar publicou em seu perfil um vídeo que mostra seu cabelo com menos comprimento e volume, ao adotar um corte repicado ao estilo mullet e deixar para trás os fios longos. O motivo para a mudança se trata de um dano capilar comum: o corte químico. Mas afinal, o que é esse problema que atinge mulheres famosas e anônimas e como evitá-lo?





Outro fator a ser ressaltado é a escolha do profissional antes de qualquer mudança no visual, isso porque existem vários passos a serem seguidos antes de uma aplicação química no couro cabeludo. Como, por exemplo, o teste de mecha. Cleiton Vítor alerta que é indispensável antes de qualquer procedimento, já que permite descobrir se o cabelo está preparado ou não para receber a aplicação de novos produtos, o que garante uma transformação capilar segura.

Hidratação, nutrição e reconstrução





Por fim, o cabeleireiro explica que, a melhor maneira de evitar esse dano às madeixas é seguir e manter um cronograma capilar com os principais cuidados, sendo eles: hidratação, nutrição e reconstrução. “Atualmente, existe uma gama variada de linhas de haircare para cuidados em casa. Outra dica fundamental para manter a saúde dos fios é evitar o uso excessivo de fontes de calor e químicas demasiadas. Por fim, o mais importante é respeitar os limites dos fios para que eles se mantenham sempre fortes e vigorosos”, avisa Cleiton Vítor.Leia também: Produtos para alisar o cabelo podem aumentar risco de câncer de útero.

Em relação ao cabelo da cantora Luiza Sonza e o motivo que a fez mudar de visual, Cleiton Vítor afirma que somente o profissional que trata de seus fios pode saber ao certo o que provocou o corte químico da loira. Entretanto, as constantes descolorações feitas pela artista, além do uso de mega hair por longos períodos, podem ser indicadores.



Certo é que o corte químico ocorre quando há agressão extrema aos fios, seja por alisamentos em excesso, mechas ou luzes feitas com o cabelo fragilizado por outro processo químico e erros de aplicação de produtos, como incompatibilidade, tempo de pausa, excesso, força do alisante, entre outros.