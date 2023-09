683

O álcool é uma substância corrosiva que, além de não proteger a pele, não faz bem para a saúde no geral e pode queimar a pele em graus muito elevados Freepik

Uma pesquisa da Reuters Institute Digital News, mostra que uma em cada cinco pessoas, entre 18 e 24 anos de idade, se informa através do TikTok. Essa conclusão é preocupante tendo em vista que, além das notícias verdadeiras que são disseminadas por lá, há muitas trends negativas na rede social que acabam estimulando os usuários a seguir. Um exemplo é a recente moda de usar cerveja como forma de bronzeamento corporal. A trend incita que, se combinado a exposição ao sol, a bebida oferece um bronzeado eficaz e barato.





Marcela Mattos, dermatologista, adverte sobre a prática e emite um alerta. "O bronzeamento se dá quando há uma exposição exagerada ao sol, então qualquer tipo de bronzeamento é prejudicial à saúde da pele e não há nada que comprove que o uso de bebidas alcoólicas é diferente neste sentido", explica.Apesar dessa moda não ter conseguido se alastrar em territórios brasileiros, os vídeos onde as pessoas, em sua maioria mulheres, jogam cerveja diretamente no corpo e se expõem ao sol em seguida, acumulam milhares de visualizações na rede."Toda pessoa, independentemente do tipo de pele, deve usar sempre protetor solar. Essa é a maior e mais preciosa dica para qualquer estação do ano. Os raios UVA e UVB produzidos pelo sol atingem o corpo e penetram profundamente na pele e o efeito cumulativo pode provocar diversas consequências, não acreditem em técnicas artificiais, naturais ou trends sobre bronzeamento, use o protetor para evitar complicações futuras", afirma Marcela.A dermatologista explica que o álcool é uma substância corrosiva que, além de não proteger a pele, não faz bem para a saúde no geral e pode queimar a pele em graus muito elevados, chegando até a fritar o local onde for aplicado. "Esta combinação é bem perigosa, podendo até influenciar no envelhecimento precoce e no risco de câncer de pele", aponta.