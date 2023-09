683

Pessoas com diabetes tipo dois podem prevenir complicações associadas às doenças cardíacas com um acompanhamento e gerenciamento adequado dos níveis de açúcar no sangue, adotando um estilo de vida saudável, com a prática de atividades físicas e alimentação balanceada Freepik



Nesta sexta-feira (29/9), comemora-se o Dia Mundial do Coração com o intuito de conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis para evitar doenças cardíacas - principal causa de morte no mundo. Em meio a data, especialistas da Roche, por meio do "Portal Tipo Você", esclarecem dúvidas importantes envolvendo a saúde do coração e o diabetes.





O coração é um dos órgãos vitais para o corpo humano. Uma de suas principais funções é o bombeamento de sangue, sendo responsável por garantir de forma contínua a circulação do sangue pelo organismo, permitindo o transporte do sangue rico em oxigênio e nutrientes para os órgãos e tecidos, além do retorno de produtos residuais dos tecidos para a circulação.





Especialista da Roche responderam as principais dúvidas sobre prevenção e sintomas de doenças cardicas e diabetes, confira:





Pessoas com diabetes precisam ter um cuidado especial com a saúde do coração?









Pacientes com diabetes mellitus possuem um risco duas vezes maior para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, além disso, o prognóstico destes pacientes tende a ser pior em comparação aos pacientes sem diabetes mellitus.





É conhecido através de estudos que existe uma complexa relação entre a fisiopatologia do diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, pois a desregulação metabólica causada pela diabetes afeta a função geral dos órgãos, dentre eles o coração, influenciando negativamente sua função na circulação. Adicionalmente, o diabetes tipo dois facilita o aparecimento de outros fatores de risco, como pressão arterial elevada, níveis altos de colesterol, triglicérides e obesidade.





Quais são os primeiros sinais da insuficiência cardíaca?





insuficiência cardíaca é uma condição desenvolvida quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo, quer seja por déficit de contração e/ou de relaxamento das câmaras cardíacas, comprometendo o funcionamento do organismo. Com isso, o sangue pode se acumular nos vasos sanguíneos, levando ao extravasamento de fluídos nos tecidos, provocando sintomas como falta de ar e tosse, ou edema nos membros inferiores.





Como pessoas com diabetes podem se prevenir da insuficiência cardíaca?





Pessoas com diabetes tipo dois podem prevenir complicações associadas às doenças cardíacas com um acompanhamento e gerenciamento adequado dos níveis de açúcar no sangue, adotando um estilo de vida saudável, com a prática de atividades físicas e alimentação balanceada, e monitorando regularmente a saúde do coração através de consultas periódicas com o cardiologista.8 É importante também que o risco associado às doenças cardiovasculares seja avaliado nos pacientes portadores de diabetes mellitus, para direcionamento do cuidado adequado.8









Além disso, a estratificação de risco com biomarcadores cardíacos, como o NT-proBNP, pode ajudar na prevenção de complicações cardiovasculares, já que os níveis dos marcadores estão fortemente associados com manifestações de insuficiência cardíaca, e seu aumento acima dos valores de corte precedem a doença com 6 meses de antecedência. O NT-proBNP é uma proteína produzida pelo coração em resposta ao estresse e seus níveis elevados podem indicar um maior risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca e pior prognóstico.





Como é realizado o exame que auxilia no diagnóstico da insuficiência cardíaca?





O exame de NT-proBNP é feito a partir de uma simples coleta de sangue e está disponível em laboratórios de todo o Brasil. O exame detecta a quantidade da proteína NT-proBNP que está presente no nosso sangue, sendo que ela é liberada em maior quantidade quando há alguma alteração em nosso coração.





Especialistas podem ter uma conduta clínica mais assertiva a partir da avaliação de risco personalizada da população diabética, o que permite a otimização de tratamentos cardioprotetores, a preservação da saúde cardiovascular do paciente e de sua qualidade de vida, evitando hospitalizações e, especialmente, mortes.





Existe tratamento para insuficiência cardíaca em pessoas com diabetes?





Pacientes com diabetes tipo dois que apresentam níveis elevados de NT-proBNP no sangue e/ou outros fatores de risco devem ser monitorados atentamente para identificar precocemente qualquer complicação. A partir do diagnóstico, medidas para prevenir e tratar a condição podem ser adotadas ou intensificadas.