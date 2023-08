SIGA NO

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Ciências Médicas de Tabriz, no Irã, revelou que usuários de maconha têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. A pesquisa foi publicada no dia 1º de agosto na revista científica National Library of Medicine.

A equipe de pesquisadores iranianos realizou uma meta-análise de onze pesquisas e quatro coortes compostas por mais de 478 mil indivíduos e constatou que “[a] chance de desenvolver DM2 (diabetes tipo 2) em indivíduos expostos à cannabis foi 0,48 vezes menor do que naqueles sem exposição à cannabis”.





Os autores acreditam que a maconha pode possuir “efeitos protetores” contra o desenvolvimento de diabetes, mas alertam sobre tirar conclusões definitivas sem estudos adicionais.“Até onde sabemos, nossa meta-análise apresenta as evidências mais atualizadas sobre a associação entre consumo de cannabis e DM2”, afirmam.

“Dada a tendência crescente do consumo de cannabis e a legalização do consumo de maconha, há uma necessidade crescente de projetar estudos randomizados longitudinais prospectivos que investiguem os efeitos honestos do consumo de maconha e forneçam diretrizes práticas para gerenciar o uso de cannabis."

Segundo o Ministério da Saúde, a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.



O tipo 2 da doença ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida, podendo ter como causas: sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados.