O método GoldIncision, tradicionalmente utilizado para tratar celulite, também pode ser utilizado para atender quem possui cicatrizes, explica Roberto Chacur, criador da técnica CO Assessoria/Divulgação

Existem problemas que antes eram permanentes, mas que hoje têm solução. É o caso das cicatrizes - agora elas podem ser facilmente removidas. Cicatrizes são tecidos fibrosos que substituem os tecidos normais abertos em decorrência de cirurgias, queimaduras e outras lesões. O processo de recomposição da pele varia conforme as respostas do próprio organismo e pode levar à formação de diferentes marcas.





As cicatrizes profundas são causadas por septosfibrosos que puxam a pele e formam uma aparência irregular. Esse tipo de aderência subcutânea também é uma das causas da celulite e por isso esse tipo de cicatriz pode ser tratada com um método que tem ganhado a confiança das mulheres. Conhecido como GoldIncision, ele associa as técnicas de bioestimulação e descolamento, não apenas para cortar o septo e soltar a pele, mas também para incentivar a produção de colágeno e melhorar a qualidade do tecido."O grande problema de uma cicatriz profunda não é a falta de volume, mas a presença do septo que puxa a pele. Então não adianta preencher uma cicatriz profunda, assim como não vale a pena preencher a celulite. O método GoldIncision, tradicionalmente utilizado para tratar celulite, também pode ser utilizado para atender quem possui cicatrizes, cortando o septo e soltando a pele", explica Roberto Chacur, criador da técnica.O método realizado pela GoldIncision pode ser utilizado quando as cicatrizes se formarem por meio de cirurgias, acidentes ou ferimentos. As cicatrizes aparecem em qualquer parte do corpo, e com isso tornam-se um incômodo e afetam a autoestima do paciente. Essa é uma opção de tratamento eficaz, seguro e personalizado para a remoção, e ainda proporciona para a pele uma aparência mais jovem, já que estimula o colágeno . Segundo os especialistas, o tratamento não se restringe apenas à estética, pois minimiza outros aspectos surgidos em decorrência do constrangimento com a aparência."A bioestimulação de colágeno é uma etapa importante da GoldIncision no tratamento para celulite, pois reduz a flacidez que geralmente acomete quem sofre com o problema. No caso do tratamento para cicatrizes, a bioestimulação também ajuda a evitar que o septofibroso volte a se formar, possibilitando um resultado permanente", esclarece Roberto Chacur.Outro fator atrativo da GoldIncision é a abordagem não invasiva - não requer cirurgias complicadas ou longos períodos de recuperação. Isso permite que, logo após o procedimento, a agenda de compromissos do paciente possa ser mantida, sem interferência na rotina.