Celulite: tratamentos devem iniciar após mudança do estilo de vida

683

(foto: Freepik)

O problema também aumenta com a idade, devido à perda de colágeno e de todas as estruturas de bandas fibrosas que compõem a pele, explica a médica Cláudia Merlo (foto: Arquivo Pessoal)

Problema comum entre as mulheres, a celulite confere à pele um aspecto "ondulado" e atinge com maior incidência regiões como as nádegas, coxas e abdômen. "Um estudo recente mostrou que, anatomicamente, há diferenças que justificam a maior incidência nas mulheres. A pele é composta por duas camadas de gordura (superficial e profunda), separadas pela fáscia superficial. Nos homens, há maior número de lóbulos de gordura subcutânea e maior número de bandas fibrosas, mais conexões fibrosas entre a fáscia superficial e a derme em comparação com o sexo feminino. Dessa forma, uma força maior é necessária para romper as conexões fibrosas e é justamente por isso que eles sofrem menos com a formação de celulites", explica Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS. "Existe tratamento para a alteração estética, mas eles devem ser iniciados após o paciente ter consciência da importância da mudança do estilo de vida , senão não haverá resultado", completa a médica.De acordo com Cláudia Merlo, os principais "bad-habits" relacionados ao desenvolvimento e piora da celulite são: dieta inflamatória (com consumo de alimentos de alto índice glicêmico), sedentarismo obesidade e baixa ingestão hídrica. E isso também justifica o aparecimento de celulite em mulheres mais magras. "Ao ver uma mulher magra, não estamos realizando uma avaliação de composição corporal, sendo assim, ela pode ter alto percentual de gordura e consequente celulite. Não sabemos dos hábitos de vida dessa mulher magra e, além disso, do consumo de alimentos inflamatório que ela ingere", explica Cláudia Merlo. O problema também aumenta com a idade, devido à perda de colágeno e de todas as estruturas de bandas fibrosas que compõem a pele.Dieta, exercícios físicos e drenagem linfática são altamente indicados para tratar a celulite. "Em consultório, temos injeções redutoras de gordura, que são aplicadas em regiões com maior resistência de eliminar com dieta e exercícios físicos, subcisão das bandas fibrosas, radiofrequência e bioestimuladores de colágeno injetáveis", diz a médica. Os procedimentos podem ser associados de acordo com a avaliação médica sobre a necessidade da paciente."As injeções redutoras de células de gordura promovem destruição da membrana da célula de gordura e consequentemente menor edema local após resultado final. A radiofrequência aquece os tecidos até 42º graus aproximadamente e realiza estímulo de colágeno. Já o bioestimulador de colágeno injetável é aplicado para estimular as células formadoras de colágeno (fibroblastos) a produzirem colágeno", explica Cláudia. Desses tratamentos, apenas as injeções redutoras de gordura apresentam algum tipo de downtime. "Há um processo inflamatório (dor, calor, vermelhidão e inchaço) que se estende por volta de até 20 dias", diz a médica. Na subcisão, o tempo de recuperação é maior (30 dias), já que uma agulha bisturizada é inserida sob a pele, com movimentos contínuos, para quebrar os septos fibrosos.Cláudia Merlo enfatiza que, quanto aos resultados, é esperado a melhora da textura da pele e a redução dos relevos da pele. "Esse resultado não é definitivo, pois a celulite tem causas multifatoriais, então podem surgir novas ao logo da vida", conta a médica. "É importante também destacar que a consulta com um médico é fundamental. Muitas pessoas têm lipedema e não sabem. O lipedema é uma disfunção hereditária crônica. É uma doença progressiva caracterizada pela deposição anormal de gordura em membros inferiores e, às vezes, pode acometer membros superiores. Atinge quase que exclusivamente mulheres e tem início na puberdade, dando indícios de um componente hormonal na sua fisiopatologia, porém ainda não sabemos ao certo suas causas. A gordura do lipedema é diferente da obesidade, tende a formar nodulações no subcutâneo, além de ter um componente inflamatório importante. A análise médica é crucial para identificar o problema e iniciar o tratamento."